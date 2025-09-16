Nicușor Dan laudă azi Parchetul General „pentru cercetarea prezentată” în dosarul Georgescu. Săptămâna trecută nu era „deloc mulțumit”/ Invitația președintelui pentru presă: „cercetați”

Președintele Nicușor Dan a reacționat la prezentarea cercetării Parchetului General privind tentativele anti-constituționale ale lui Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Acesta a subliniat că este o chestiune de siguranță națională și a îndemnat media să continue investigarea faptelor prezentate de Parchet și să le prezinte publicului. De asemenea, a adresat un apel către cetățeni să se informeze despre evenimentele din noiembrie 2024 și despre dinamica comunicării în spațiul românesc din ultimii ani.