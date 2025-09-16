Nicușor Dan laudă azi Parchetul General „pentru cercetarea prezentată” în dosarul Georgescu. Săptămâna trecută nu era „deloc mulțumit”/ Invitația președintelui pentru presă: „cercetați”

Președintele Nicușor Dan a reacționat la prezentarea cercetării Parchetului General privind tentativele anti-constituționale ale lui Călin Georgescu și Horațiu Potra.
Acesta a subliniat că este o chestiune de siguranță națională și a îndemnat media să continue investigarea faptelor prezentate de Parchet și să le prezinte publicului. De asemenea, a adresat un apel către cetățeni să se informeze despre evenimentele din noiembrie 2024 și despre dinamica comunicării în spațiul românesc din ultimii ani.
„Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024. Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc. Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale,” a precizat șeful statului într-o postare pe Facebook.
Sursa foto: Profimedia
