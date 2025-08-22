Prima pagină » Știri externe » Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române

Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române

22 aug. 2025, 21:56, Știri externe
Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române

Președinția Republicii Moldova a anunțat organizarea a două ceremonii importante: prima va fi organizată pe 27 august 2025.

La invitația Președintei Maia Sandu, vor participa Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, la ceremoniile de Ziua Independenței

Președinția Republicii Moldova mai transmite că jurnaliștii vor fi invitați să intre la sediul Președinției, între orele 15:00 și 15:30. De la ora 16:00 va avea loc ceremonia de întâmpinare a liderilor europeni, care vor susține declarații de presă de la ora 16:50.

„Cei trei lideri, împreună cu Președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, a anuntat Administratia Prezidentiala din Republica Moldova.

A doua ceremonie se va organiza pe 31 august 2025 –  ceremonia dedicată Zilei Limbii Române. Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la ceremonia organizată la Chișinău.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Întâlnire privată Maia Sandu-Nicușor Dan în Moldova. Cei doi președinți au împărțit „aceeași pătură” la ”Festivalul Lupilor” din Orhei

Citește și

VIDEO Trump va stabili în scurt timp ABORDAREA față de războiul din Ucraina /„Vor fi sancțiuni masive sau poate că nu vom face nimic”
22:16
Trump va stabili în scurt timp ABORDAREA față de războiul din Ucraina /„Vor fi sancțiuni masive sau poate că nu vom face nimic”
EXTERNE Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
22:10
Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
EXTERNE Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore
20:51
Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore
ECONOMIE Președintele Fed sugerează că ar putea reduce DOBÂNZILE în SUA /„Condițiile ne permit să luăm în considerare anumite modificări”
20:34
Președintele Fed sugerează că ar putea reduce DOBÂNZILE în SUA /„Condițiile ne permit să luăm în considerare anumite modificări”
EXTERNE Statele europene vor continua discuțiile cu Iranul privind programul NUCLEAR/ „Timpul se scurge!”
18:50
Statele europene vor continua discuțiile cu Iranul privind programul NUCLEAR/ „Timpul se scurge!”
NEWS ALERT Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”
18:33
Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”
Mediafax
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cutremur vineri seară în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Vladimir Putin și-a modificat fața. Secretul liderului de la Kremlin: Uitați-vă la fața lui, vedeți cum s-a schimbat
Evz.ro
Taxă pentru români la achitarea facturii de energie. La 50 de lei, taxa este 22 de lei
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
A fost descoperit momentul în care peștii au făcut primii pași pe uscat