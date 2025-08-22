Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române

Președinția Republicii Moldova a anunțat organizarea a două ceremonii importante: prima va fi organizată pe 27 august 2025.

La invitația Președintei Maia Sandu, vor participa Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, la ceremoniile de Ziua Independenței

Președinția Republicii Moldova mai transmite că jurnaliștii vor fi invitați să intre la sediul Președinției, între orele 15:00 și 15:30. De la ora 16:00 va avea loc ceremonia de întâmpinare a liderilor europeni, care vor susține declarații de presă de la ora 16:50.

„Cei trei lideri, împreună cu Președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, a anuntat Administratia Prezidentiala din Republica Moldova.

A doua ceremonie se va organiza pe 31 august 2025 – ceremonia dedicată Zilei Limbii Române. Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la ceremonia organizată la Chișinău.

Sursa Foto: Profimedia

