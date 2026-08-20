Nicușor Dan a reacționat după ce o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Șeful statului a felicitat armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru ”succesul misiunii de distrugere” a dronei marine.

Nicușor Dan: ”Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse”

Incidentul a avut loc astăzi, 20 august, la 80 de mile est de Constanța. Președintele României a punctat că prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și, de asemenea, păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol.



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”Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă.



O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol.



Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, a transmis Nicușor Dan.

O dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de un avion F-16 românesc în apropierea platformei Neptun Deep. Drona se afla la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor. MApN a decis intervenția pentru protejarea oamenilor și a infrastructurii. Autoritățile ucrainene au confirmat că drona nu provenea din Ucraina.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări. Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, anunță MApN.