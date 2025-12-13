Nicușor Dan recunoaște public motivul pentru care l-a demis pe Orban: „Nu se poate ca președintele să spună una și consilierul alta la televizor”

Nicușor Dan a explicat decizia de a-l demite pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, precizând motivele întreruperii colaborării, dar recunoscând, totuși, meritele fostului lider PNL.

Ludovic Orban fusese numit în această funcție pe 6 octombrie, însă și-a încheiat mandatul la aproximativ o lună de la numire.

Președintele României și-a explicat decizia, la emisiunea lui Denise Rifai: „Domnul Orban nu a aflat din presă, ci de la mine, că am întrerupt colaborarea. Uitați-vă cât de elegant a încheiat, de exemplu, domnul Diaconescu. Toată lumea a ieșit onorabil din această situație.”

Nicușor Dan, despre demiterea lui Orban: ”Nu se poate ca președintele să spună un lucru, iar consilierul său altceva”

Nicușor Dan a scos în evidență și contribuția fostului lider PNL: „Domnul Orban are meritele sale și nu voi spune niciodată altceva. Faptul că am câștigat alegerile în 2020 i se datorează, într-o bună măsură, pentru că a luat decizia potrivită la momentul respectiv.”

Totuși, șeful statului a explicat că diferențele de comunicare au fost motivul principal al încheierii colaborării „Totuși, nu se poate ca președintele să spună un lucru, iar consilierul său altceva, unde este invitat. Am avut o discuție cu el și i-am spus că nu putem continua. Am crezut că lucrurile se vor opri și că fiecare își va vedea de drumul lui.”

Sursa video: Kanal D

