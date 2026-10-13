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Nicușor Dan, mesaj dedicat lui Volodimir Zelenski, la o zi după ce președintele ucrainean a promulgat legea prin care elevii românii din Ucraina pot studia în limba maternă

Flavius Niculescu
Nicușor Dan, mesaj dedicat lui Volodimir Zelenski, la o zi după ce președintele ucrainean a promulgat legea prin care elevii românii din Ucraina pot studia în limba maternă
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Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, 13 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj dedicat lui Volodimir Zelenski, la o zi după ce președintele ucrainean a promulgat o lege prin care este protejat dreptul minorităților naționale din Ucraina de a învăța în limba lor maternă, lege care se aplică inclusiv cetățenilor români. Nicușor Dan a subliniat că decizia omologului său reprezintă o dovadă a faptului că statul ucrainean își menține traiectoria de candidat la integrarea în Uniunea Europeană.

Noua lege, adoptată luni, 12 octombrie, de Parlamentul ucrainean și promulgată în aceeași zi de Volodimir Zelenski, extinde posibilitățile de utilizare a limbilor minorităților naționale, atât în procesul educațional, cât și în comunicarea din instituțiile de învățământ.

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„Vom lucra pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal

„Salut promulgarea de către președintele Volodîmîr Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă. Noile prevederi legislative consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană.

Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm. Noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor.

Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal”, a scris Nicușor Dan în postarea publicată pe Facebook.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski | Sursa foto: Mediafax

Vom continua dialogul onest cu Ucraina” / „România își promovează activ interesele”

„Pentru etnicii românii din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații.

Vom continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor țări. România își promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent”, a mai precizat președintele României.

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