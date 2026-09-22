Tragedie pe un șantier din Olt. Un muncitor a murit după ce a căzut de pe o schelă

Un muncitor în vârstă de 53 de ani a murit, după ce a căzut de la înălțime, în timp ce lucra la demontarea unei hale metalice, în județul Olt.

Incidentul tragic este cercetat ca accident de muncă, fiind deschisă o anchetă.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„La data de 21 septembrie 2026, în jurul orei 11:30, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat în timp ce desfăşura activităţi de dezasamblare a unei hale metalice”, a transmis, marţi, IPJ Olt.

La faţa locului, s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 3 Corabia.

„Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din comuna Izbiceni, judeţul Olt, angajat al unei societăţi comerciale, s-ar fi precipitat în timp ce desfăşura activităţi de dezasamblare a unei hale metalice. În urma evenimentului, bărbatul a decedat, trupul acestuia fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea efectuării necropsiei”, precizează autoritățile.

În cauză, poliţiştii efectuează cercetări, într-un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.