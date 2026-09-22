Președintele Nicușor Dan a declarat că România este pregătită să își asume un rol mai important în securitatea europeană și că țara își dorește o prezență militară americană pe teritoriul său, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „The Julie Mason Show”, de la postul american de radio SiriusXM. Vorbind despre Ucraina şi Moldova, şeful statului a dat asigurări că incursiunile dronelor în România nu ştirbesc sprijinul acordat Ucrainei, iar Bucureştiul îşi doreşte ca ambii săi vecini să facă parte din UE şi să aibă armate la standardele NATO.

România îşi doreşte consolidarea cooperării militare şi economice cu SUA

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Nicuşor Dan a fost rugat să detalieze ce a vrut să spună când, în editorialul publicat în urmă cu câteva săptămâni pe site-ul Fox News, a vorbit despre dorinţa României de a-şi asuma un rol mai important pe scena globală mai degrabă decât să ceară mai mult din partea SUA.

„În primul rând, avem o lungă istorie bilaterală de încredere cu Statele Unite. În prezent, principala noastră preocupare este, în primul rând, apărarea şi securitatea, iar în al doilea rând, economia. După cum ştiţi, am avut o cooperare militară, cu câteva luni în urmă, bazele noastre au fost folosite de avioanele americane pentru realimentare şi echipamente defensive. Deci primul mesaj este că suntem nerăbdători să avem soldaţi americani pe teritoriul nostru. Ar fi benefic pentru ambele părţi, pentru că suntem aproape de Orientul Mijlociu, de regiunea mediteraneeană”, a spus Nicuşor Dan.

„Pe plan economic – a continuat el – avem deja câteva companii americane care au investit deja în România, precum Ford, Microsoft, şi au avut o experienţă foarte bună şi o recuperare foarte bună a investiţiei şi ne-ar plăcea să avem mai multe companii americane care să investească în România. Avem o tradiţie a unei foarte bune pregătiri în domeniul ştiinţelor, al ingineriei şi totodată un potenţial bun în materie de energie”, a arătat șeful statului.

Cum vede președintele viitorul NATO

Întrebat despre viitorul NATO și despre rolul Statelor Unite în alianță, Nicușor Dan a spus că sprijinul american pentru apărarea Europei a fost, timp de ani de zile, mai mare decât contribuția europeană.

„Cred că am făcut paşi importanţi la summitul de la Haga de anul trecut şi la summitul de la Ankara din acest an. România este una dintre primele ţări europene care, cu ani în urmă, a fost de acord cu creşterea cheltuielilor de apărare la 2 la sută, iar acum am fost printre primii care au fost de acord că trebuie să le creştem mai mult. Înainte de summitul de la Ankara, am organizat o reuniune a grupului B9, care reuneşte ţările din Flancul de Est, împreună cu ţările nordice, pentru a pregăti summitul de la Ankara şi ne-am aliniat poziţia în sensul că, în cadrul NATO, trebuie să avem contribuţii echilibrate sau un parteneriat echilibrat în domeniul tehnic. Şi cred că, după summitul de la Ankara, vom merge cu toţii împreună, americani şi europeni, pe calea cea bună”, a mai spus șeful statului.

Sprijin pentru Ucraina și Moldova

Ajungând la subiectul dronelor şi al tot mai deselor incursiuni în spaţiul României, Nicușor Dan a subliniat că „suntem afectaţi de războiul din Ucraina, de dronele aeriene care au pătruns neintenţionat pe teritoriul ţării, de dronele navale asupra cărora s-a pierdut controlul în Marea Neagră, dar şi de mine” şi a amintit că România are o cooperare în acest domeniu, al deminării, cu Bulgaria şi Turcia.

„Dar asta nu schimbă sprijinul nostru pentru Ucraina”, a subliniat şeful statului.

Șeful statului a precizat că piloții români au intervenit pentru doborârea unor drone ajunse pe teritoriul României și a menționat și misiunea României în statele baltice, unde piloții români au doborât o dronă în Estonia.

Aflat la New York pentru reuniunile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Nicușor Dan a afirmat că principala sa preocupare este securitatea României și a regiunii.

El a adăugat că discuțiile dintre lideri urmăresc îmbunătățirea securității în regiune și identificarea unor soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit președintelui, obiectivul este menținerea presiunii asupra economiei ruse prin sancțiuni și identificarea unor modalități eficiente de sprijinire a Ucrainei în război.

„Şi, desigur, fiind în Statele Unite, am numeroase întâlniri bilaterale cu oameni de afaceri din Statele Unite, precum şi cu politicieni”, a menţionat el.

România susţine aderarea Republicii Moldova şi a Ucrainei la Uniunea Europeană

Întrebat în ce măsură este implicat direct şi în eforturile de consolidare a securităţii Moldovei şi de ancorarea acesteia în Europa, în contextul ameninţării ruse, Nicușor Dan a amintit că a fost la Chişinău acum trei săptămâni, împreună cu preşedintele Volodomir Zelenski, unde au avut o întâlnire trilaterală.

„Avem o relaţie extrem de bună cu Moldova şi cu Ucraina şi cred că acesta este cel mai important lucru pentru Moldova, deoarece Moldova are doar doi vecini, România şi Ucraina. Şi noi susţinem Moldova, precum şi Ucraina, pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum şi pentru compatibilitatea lor cu standardele NATO, chiar dacă ele sunt încă independente (de NATO – n.red.)”, a punctat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan nu a dorit să comenteze criticile lui Donald Trump la adresa Naţiunilor Unite. El a admis însă că Organizația Națiunilor Unite are nevoie de reforme și a evidențiat importanța reuniunilor de la New York.

„Ceea ce este important este că această Adunare și această săptămână sunt importante pentru conectarea liderilor, pentru a găsi soluții la problemele actuale ale lumii, cea mai importantă fiind cea a securității, și pentru a încerca să obținem pacea”, a mai declarat președintele României.

Interviul său a început cu o glumă, jurnalistul mărturisind că intervievează în premieră un şef de stat şi totodată un matematician.

Nicuşor Dan l-a întrebat pe cine preferă, pe preşedinte sau pe matematician. În replică, jurnalistul a povestit că are o cumnată care este la un nivel de matematică în care nu se mai folosesc numere, ci doar litere şi simboluri, lucru pe care l-a descris drept intimidant.

La finalul interviului, jurnalistul a spus că a fost mult mai uşor să discute cu Nicuşor Dan despre politică decât să fi discutat despre matematică.