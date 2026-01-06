Instabilitatea statutului profesional este cea mai mare nemulțumire exprimată de magistrații care au răspuns apelului lansat de președintele Nicușor Dan pentru consultări pe tema justiției. Surse din interiorul Administrației Prezidențiale spun pentru Digi24 că, în această perioadă, se lucrează la detaliile tehnice ale referendumului din rândul magistraților, anunțat de Nicușor Dan.

Sunt în pregătiri „buletinele de vot”

Potrivit surselor citate, în aceste zile se pregătesc „buletinele de vot” pentru referendumul în justiție anunțat de Nicușor Dan.

Variantele luate în calcul includ transmiterea materialelor de vot prin curier, urmând ca acestea să fie returnate ulterior la Cotroceni pentru centralizare. Aproximativ 1.000 de magistrați, care au transmis puncte de vedere, semnalează că sistemul se confruntă cu probleme structurale și cu o lipsă de lideri credibili care să le reprezinte interesele.

Președintele ar vrea să participe la o ședință a CSM

Deși o parte dintre criticile venite din sistem sunt considerate legitime, ele sunt greu de susținut cu dovezi concrete, mai spun sursele. În funcție de acordul magistraților, Administrația Prezidențială ar putea face publice fragmente din mesajele primite, pentru a ilustra principalele nemulțumiri.

Totodată, președintele Nicușor Dan ar intenționa să participe la o ședință a CSM, însă doar după ce va avea o imagine clară asupra situației din justiție.

În ceea ce privește tensiunile recente de la Curtea Constituțională, șeful statului le-ar pune mai degrabă pe seama presiunilor din sistem decât pe jocurile politice, susțin aceleași surse.

