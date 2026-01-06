Prima pagină » Știri politice » Referendumul din justiție este în pregătiri la Cotroceni. Nicușor Dan ar putea merge și la o ședință CSM – SURSE

Referendumul din justiție este în pregătiri la Cotroceni. Nicușor Dan ar putea merge și la o ședință CSM – SURSE

06 ian. 2026, 16:54, Știri politice
Referendumul din justiție este în pregătiri la Cotroceni. Nicușor Dan ar putea merge și la o ședință CSM - SURSE

Instabilitatea statutului profesional este cea mai mare nemulțumire exprimată de magistrații care au răspuns apelului lansat de președintele Nicușor Dan pentru consultări pe tema justiției. Surse din interiorul Administrației Prezidențiale spun pentru Digi24 că, în această perioadă, se lucrează la detaliile tehnice ale referendumului din rândul magistraților, anunțat de Nicușor Dan.

Sunt în pregătiri „buletinele de vot”

Potrivit surselor citate, în aceste zile se pregătesc „buletinele de vot” pentru referendumul în justiție anunțat de Nicușor Dan.

Variantele luate în calcul includ transmiterea materialelor de vot prin curier, urmând ca acestea să fie returnate ulterior la Cotroceni pentru centralizare. Aproximativ 1.000 de magistrați, care au transmis puncte de vedere, semnalează că sistemul se confruntă cu probleme structurale și cu o lipsă de lideri credibili care să le reprezinte interesele.

Președintele ar vrea să participe la o ședință a CSM

Deși o parte dintre criticile venite din sistem sunt considerate legitime, ele sunt greu de susținut cu dovezi concrete, mai spun sursele. În funcție de acordul magistraților, Administrația Prezidențială ar putea face publice fragmente din mesajele primite, pentru a ilustra principalele nemulțumiri.

Totodată, președintele Nicușor Dan ar intenționa să participe la o ședință a CSM, însă doar după ce va avea o imagine clară asupra situației din justiție.

În ceea ce privește tensiunile recente de la Curtea Constituțională, șeful statului le-ar pune mai degrabă pe seama presiunilor din sistem decât pe jocurile politice, susțin aceleași surse.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicușor Dan anunță că inițiază, în premieră, referendum în magistratură cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din sistemul judiciar? Dacă acționează în alt interes, CSM pleacă acasă”

Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
15:16
Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
FLASH NEWS Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
11:24
Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
FLASH NEWS Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Când intră în vigoare
16:20
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Când intră în vigoare
JUSTIȚIE Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”
12:13, 05 Jan 2026
Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”
UTILE Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol
11:56, 05 Jan 2026
Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol
REACȚIE AUR atacă în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
10:56, 05 Jan 2026
AUR atacă în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O planetă „rătăcitoare” care plutește prin galaxie a fost măsurată de astronomi
INEDIT Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
16:06
Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
VIDEO Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
15:47
Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
CONTROVERSĂ Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
15:38
Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
CONTROVERSĂ Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
15:34
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe