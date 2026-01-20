România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu

„România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene” spune Valentin Naumescu, unul dintre consilierii prezidenţiali, care anunţă marţi că Nicuşor Dan se pregăteşte să meargă în Belgia, la Consiliul European.

Naumescu justifică prezenţa preşdintelui Nicuşor Dan în Belgia cu motivaţia că „nu doar avansul economic, dar și cel instituțional, legislativ și de politici publice se datorează în mare parte Uniunii Europene.”

„Ne pregătim pentru participarea Președintelui României la reuniunea extraordinară a Consiliului European de joi, din Belgia. România este o țară europeană, membră a UE de 19 ani. Majoritatea societății românești susține ferm apartenența la UE și valorile fundamentale europene – libertatea, democrația, statul de drept, egalitatea, demnitatea și drepturile omului. Datorită procesului de integrare europeană, România s-a dezvoltat spectaculos în ultimele două decenii, ajungând de la un nivel al PIB/loc. de 26% în 2000 și 40% în 2007, la aproape 80% din media UE în 2025 (valori ajustate la paritatea puterii de cumpărare), cel mai mare salt pe care l-a înregistrat un stat european. Nu doar avansul economic, dar și cel instituțional, legislativ și de politici publice se datorează în mare parte Uniunii Europene”, scrie marţi Naumescu.

Prin urmare, să lăsăm problemele legate de „schimbările politice profunde” Occidentului transatlantic care ” le va gestiona prin dialog, rațiune, negociere și încredere între aliați”, „în timp ce „România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene.”

