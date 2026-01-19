Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump

De mai bine de cinci decenii, Forumul de la Davos, din Elveţia, reuneşte lideri din mediul de afaceri, guverne, societate civilă, organizații internaționale, mediul academic și generația următoare pentru a înțelege provocările globale și pentru a face lumea să avanseze împreună.

Cu toate acestea, preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că prezenţa sa la cel mai mare forum economic din lume ar însemna că „umblă teleleu prin lume” şi că are treburi mult mai importante în ţară. Un răspuns asemănător a dat şi atunci când a trebuit să meargă la Adunarea Generală a ONU, 23-29 septembrie 2025. Gândul prezintă lista liderilor mondiali care participă la Davos, în frunte cu Donald Trump, Volodimir Zelenski, cancelarul Germaniei Merz sau Ursula von der Leyen.

România a fost reprezentată şi atunci, ca şi acum, de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. De data aceasta, i s-au mai alăturat şi miniştri şi un consilier prezidenţial: ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Cine sunt liderii lumii care „umblă teleleu prin lume”

Gândul prezintă lista de la Davos cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu preşedintele SUA, Donald Trump. Lista cuprinde aproape 3.000 de lideri politici și de business care au confirmat prezenţa, dintre care peste 400 dintre ei sunt lideri politici de top:

Donald Trump, preşedintele SUA

Mark Carney, premierul Canadei;

Friedrich Merz, cancelarul federal al Germanei;

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene;

He Lifeng, vicepremierul Republicii Populare Chineză;

Javier Milei, preşedintele Argentinei;

Prabowo Subianto, preşedintele Indoneziei;

Guy Parmelin, preşedintele Confederaţiei Elveţiene 2026;

Ilham Aliyev, preşedintele Republicii Azerbaidjan;

Bart De Wever, premierul Belgiei;

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei;

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, preşedintele Republicii Democrate Congo;

Daniel Noboa Azín, preşedintele Ecuadorului;

Alexander Stubb, preşedintele Finlandei;

Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei;

Micheál Martin, Taoiseach, premierul Irlandei;

Aziz Akhannouch, premierul Regatului Morocco;

Daniel Francisco Chapo, preşedintele Mozambicului;

Dick Schoof, premierul Țărilor de Jos;

Mian Muhammad Shehbaz Sharif, premierul Pakistanului;

Mohammed Mustafa, premierul Palestinei;

Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei;

Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, premier şi ministrul Afacerilor Externe Qatar;

Aleksandar Vučić, preşedintele Serbiei;

Tharman Shanmugaratnam, preşedintele statului Singapore;

Isaac Herzog, preşedintele statului Israel;

Ahmad Al Sharaa, preşedintele Siriei;

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez nu va participa la Forumul de la Davos din cauza accidentului produs la Adamuz (Cordoba). Acesta și-a anulat participarea la Forumul Economic Mondial, cât şi întregul program de luni pentru a vedea direct situația, în urma deraierii a două trenuri de mare viteză, duminică seară.

Care sunt mizele de anul acesta, la Davos

Forumul Economic Mondial va reuni aproape 3.000 de lideri din peste 130 de țări. Se așteaptă la participarea a 400 de lideri politici de top – inclusiv peste 60 de șefi de stat și de guvern și șase dintre liderii G7, alături de aproape 850 dintre cei mai importanți directori generali și aproape 100 de „unicorni” și pionieri ai tehnologiei.

De la escaladarea riscului geopolitic și a incertitudinii economice până la valorificarea inovației, discuțiile se vor concentra pe căi practice, orientate spre soluții, care susțin reziliența, competitivitatea și creșterea incluzivă, inclusiv implementarea responsabilă a tehnologiilor transformatoare, cum ar fi inteligența artificială generativă, conform informațiilor furnizate de Forum.

Pe măsură ce industriile evoluează și tehnologiile remodelează munca, Davos va evidenția modul în care guvernele și întreprinderile pot investi mai bine în oameni, construind forță de muncă rezistentă, sprijinind tranzițiile competențelor și asigurând bunăstarea într-o eră a schimbărilor profunde, se mai arată în prezentarea evenimentului.

