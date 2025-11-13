Nicuşor Dan: „Peste 5.000 de militari români și din alte 9 state aliate NATO. Consolidăm postura de descurajare și apărare la Marea Neagră”

Nicuşor Dan semnalează prezenţa a peste 5.000 de militari români şi ai forţelor aliate NATO în baza militară de la Cincu, Făgăraş. Aceştia se antrenează în cadrul exercițiului militar „DACIAN FALL 25”.

Exerciţiul-antrenament a avut loc în perioada 20 octombrie+13 noiembrie 2025 şi a antrenat peste 5.000 de militari români, belgieni, bulgari, francezi, italieni, luxemburghezi, macedoneni, polonezi, portughezi şi spanioli.

„Demersul confirmă continuitatea eforturilor naționale și aliate, la nivel politic, diplomatic și militar, începute imediat după declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2022. Consolidăm, astfel, postura de descurajare și apărare a NATO la Marea Neagră și pe Flancul Estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, Alianța se confruntă cu o amenințare militară directă. Prin acest exercițiu am urmărit, împreună cu aliații, modul în care poate să se finalizeze procesul de ridicare a nivelului Grupului de Luptă Avansat Consolidat al NATO, de la nivel de batalion la nivel de brigadă. Un element important a fost reprezentat de testarea capacității Alianței de a proiecta rapid forțe pe Flancul Estic, respectiv de a deplasa trupe și echipamente militare din Franța către România”, anunţă preşedintele Nicuşor Dan, pe facebook.

Şeful statului a mai scris că demersul este catalogat drept un „factor esențial pentru descurajare și apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat.”

„Le mulțumesc tuturor Aliaților care au contribuit la acest efort comun, precum și celor care fac parte din structurile NATO din România. Împărtășim aceleași valori democratice și avem interese comune de securitate. Împreună, suntem mai eficienți în efortul de a asigura un mediu de securitate stabil, atât de necesar pentru dezvoltarea societăților noastre democratice. Cooperarea noastră strânsă la nivel politic și militar ne întărește, atât individual, ca state, cât și colectiv, în spirit de solidaritate, ca membri ai NATO, cea mai puternică Alianță din istorie”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

