Nicușor Dan, președintele României, are planuri mari cu industria românească de apărare. Șeful statului a anunțat că a discutat cu reprezentanții Airbus și cu ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei despre integrarea industriei românești de apărare în proiecte europene. Președintele a subliniat rolul activ pe care România îl poate juca în consolidarea securității și capacității industriale europene.

„O inițiativă strategică pentru consolidarea securității”

Nicușor Dan anunță, pe X, că a avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.

„Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene”, scrie Nicușor Dan.

„Este o oportunitate și o responsabilitate”

Nicușor Dan a mai punctat în acest context că România are o tradiție solidă în industria aeronautică.

„Este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore. Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, încheie președintele României.

