Moșteanu, prins cu MINCIUNA. Drona “rusească” nu putea fi doborâtă. Nimeni nu putea da comanda. De aceea a convocat Nicușor Dan CSAT

23 sept. 2025, 12:32, Actualitate
Pătrunderea dronei „rusești” în spațiul aerian al României a redeschis „Cutia Pandorei”  în ceea ce privește doborârea dronelor neautorizate. Incidentul a stârnit multe controverse și semne de întrebare despre cine are dreptul final de a ordona doborârea dronei. Reamintim că drona „rusească” nu a fost doborâtă de avioanele F16, deși Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat că el le-ar fi dat permisiunea să facă acest lucru. Legea nr. 73 din 19 mai 2025 contrazice însă varianta ministrului Moșteanu, punctând că „dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 11 lit. c)-f) și art. 26 îl au persoanele cu drept de decizie stabilite prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.” 

Cu alte cuvinte, România s-a încurcat până acum în proceduri și în minciuni. Drona “rusească” nu a fost doborâtă pentru că nimeni nu și-a asumat ordinul.

Capitolul VI privind „Competențele privind aprobarea executării măsurilor împotriva aeronavelor, sistemelor de aeronave fără pilot la bord și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”:

  • Articolul 28
    (1) Dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 11 lit. c)-f) și art. 26 îl au persoanele cu drept de decizie stabilite prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.”

Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare

Asta explică de ce Nicușor Dan a convocat luni Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Tocmai pentru a stabili cine va fi cel care va ordona sau va aproba „măsuri împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

„Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național”, este informarea făcută după decizia CSAT.

Ionuț Moșteanu explică de ce drona rusească nu a fost doborâtă

Ministrul Apărării a prezentat luni un nou argument pentru care avioanele F-16 nu au doborât drona „rusească.” Potrivit acestuia, aeronavele militare au avut un contact „intermitent”, iar dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos.”

Ministrul Moșteanu recunoaște că aeronavele militare au pierdut, de fapt, contactul cu drona, din cauza „diferenței constructive” dintre avion și dronă.

„Contactul cu drona a fost intermitent. Dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos, dar dat fiind diferența constructivă dintre avion și dronă, acest contact se pierde”, a precizat, luni, Ionuț Moșteanu.

Ne-a mințit ministrul Apărării?

La o zi după incidentul cu drona, Ionuț Moșteanu s-a grăbit să ne ofere o explicație care a ridicat multe semne de întrebare.

„Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a spus ministrul Apărării pe 14 septembrie.

O zi mai târziu, Moșteanu și-a schimbat declarația:

„Contactul cu drona a fost intermitent. Dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos, dar dat fiind diferența constructivă dintre avion și dronă, acest contact se pierde”, a precizat, lunea trecută, Ionuț Moșteanu.

