Nicușor Dan s-a întâlnit cu regele Belgiei: „Ne apropie viziunea comună”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit vineri, în Belgia, la Castelul Regal din Laeken, cu Majestatea Sa Philippe, Regele Belgiei. Şeful statului i-a mulţumit regelui pentru prezenţa contingentului belgian la Grupul de Luptă de la Cincu şi a precizat că îi apropie viziunea comună de a dezvolta relațiile dintre cele două state .

„O onoare și o bucurie să mă întâlnesc astăzi, la Bruxelles, cu Majestatea Sa Regele Philippe. Am avut împreună o discuție foarte bună, pentru că ne apropie viziunea comună de a dezvolta relațiile dintre România și Belgia. I-am mulțumit Majestății Sale pentru contribuția belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază.”

În cursul după-amiezii, președintele României a participat la reuniunea Consiliului European, la finalul căreia a susținut o conferință de presă.