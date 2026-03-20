Nicușor Dan s-a întâlnit cu regele Belgiei: „Ne apropie viziunea comună”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit vineri, în Belgia, la Castelul Regal din Laeken, cu Majestatea Sa Philippe, Regele Belgiei. Şeful statului i-a mulţumit regelui pentru prezenţa contingentului belgian la Grupul de Luptă de la Cincu şi a precizat că îi apropie viziunea comună de a dezvolta relațiile dintre cele două state .
„O onoare și o bucurie să mă întâlnesc astăzi, la Bruxelles, cu Majestatea Sa Regele Philippe. Am avut împreună o discuție foarte bună, pentru că ne apropie viziunea comună de a dezvolta relațiile dintre România și Belgia. I-am mulțumit Majestății Sale pentru contribuția belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază.”
„Am discutat, evident, de situația din Orientul Mijlociu, cu toate implicațiile pe care le are pentru țările europene – cea mai importantă cu privire la energie și de aici în toată zona economică, dar și posibilitatea de fluxuri migratorii. La o parte din discuție a participat Secretarul General al ONU, și, în cadrul acestei discuții, a fost o dezbatere despre ce înseamnă multilateralismul azi, în contextul pe care îl cunoaștem. Am discutat, de asemenea, despre Ucraina, și concluzia generală a fost că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deși suntem afectați de această criză, a războiului din Iran, pentru că, evident, războiul de Ucraina este strâns legat de securitatea Europei. Și, la propunerea României, în textul final al concluziilor există un paragraf despre Republica Moldova și asistența pe care Uniunea, Comisia o acordă în urma contaminării pe care o cunoașteți pe Nistru,” a declarat acesta.
