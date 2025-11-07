Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează EUROPA: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”

Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează EUROPA: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”

Ruxandra Radulescu
07 nov. 2025, 11:18, Actualitate
Nicușor Dan s-a trezit

Președintele Nicușor Dan participă la summit-ul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, unde a susținut un discurs în care a vorbit atât despre problemele din mediul antreprenorial privat din România, cât și despre economia din Europa. 

Nicușor Dan a precizat că Europa trebuie să își reevalueze strategiile economice pentru a rămâne competitivă pe scena globală.

„Cuvântul cheie este competitivitate și creștere economică. Trebuie să o spunem foarte direct: dacă Europa continuă să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”, a afirmat președintele.

Liderul de la Cotroceni  a cerut o analiză atentă a recomandărilor din rapoartele Letta și Draghi, care vizează consolidarea pieței unice europene, simplificarea reglementărilor și debirocratizarea.

Șeful statului a insistat și asupra rolului esențial al energiei în competitivitatea europeană, subliniind că investițiile în acest domeniu devin tot mai importante, iar prețul energiei este direct legat de capacitatea Europei de a concura la nivel global.

Foto: Gândul

Recomandarea autorului:

Citește și

VIDEO 🚨 Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „Așteptam de 10 ani această invitație”
13:04
🚨 Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „Așteptam de 10 ani această invitație”
SPORT Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!”
13:00
Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!”
FLASH NEWS Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut”
12:42
Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut”
SPORT CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană
12:30
CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României. Nu s-a stabilit data
11:59
Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României. Nu s-a stabilit data
POLITICĂ Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață”
11:50
Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață”
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele sănătoase să fie periculoase