Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează EUROPA: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”

Președintele Nicușor Dan participă la summit-ul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, unde a susținut un discurs în care a vorbit atât despre problemele din mediul antreprenorial privat din România, cât și despre economia din Europa.

Nicușor Dan a precizat că Europa trebuie să își reevalueze strategiile economice pentru a rămâne competitivă pe scena globală.

„Cuvântul cheie este competitivitate și creștere economică. Trebuie să o spunem foarte direct: dacă Europa continuă să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”, a afirmat președintele.

Liderul de la Cotroceni a cerut o analiză atentă a recomandărilor din rapoartele Letta și Draghi, care vizează consolidarea pieței unice europene, simplificarea reglementărilor și debirocratizarea.

Șeful statului a insistat și asupra rolului esențial al energiei în competitivitatea europeană, subliniind că investițiile în acest domeniu devin tot mai importante, iar prețul energiei este direct legat de capacitatea Europei de a concura la nivel global.

Foto: Gândul

Recomandarea autorului: