Prezent la la Summitul „Dialog pentru dezvoltare”, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre întâlnirea din Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos. Inițial, președintele a refuzat să răspundă la întrebarea reporterilor. După insistențele jurnaliștilor, a dat, totuși, un răspuns.

„Este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri. Ce înseamnă jnteracțiune – ce se discută acolo bineînțeles că nu trebuie ca o limita de principialitate să fie depășită și eu n-am văzut ca Ilie Bolojan să depășească această limita de principialitate”, a declarat Nicușor Dan.

În septembrie, omul de afaceri Fănel Bogos a fost adus de mână de trezorierul PNL, în biroul de la Palatul Victoria al premierului Bolojan.

Premierul a mărturisit, joi seară, că a simţit „un uşor trac” în timpul discuţiei cu Bogos: „Eu am avut aşa un uşor, şi acum mi-aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat şi aspecte care nu sunt strict de zona politică”.

De ce a fost arestat omul de afaceri care s-a întâlnit cu Bolojan

Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi seară, de o instanță a Tribunalului Vaslui.

Administrator al unei societăți din domeniul creșterii păsărilor, Bogos a fost reținut, miercuri seara, de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iași, fiind acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată.

Potrivit DNA, Fănel Bogos ar fi promis și ar fi remis sume de bani pentru promovarea în mod ilegal a intereselor financiare ale societății pe care o conduce.

Astfel, conducerea ANSVSA ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii DSVSA Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de Fănel Bogos, să îl demită pe directorul executiv al DSVSA Vaslui și să numească o persoană în conducerea DSVSA Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă, susțin procurorii.

În același dosar, mai multe persoane au fost plasate sub control judiciar, inclusiv președintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Barbu, care deține și funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, este acuzat de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În scopul facilitării obținerii pentru Bogos a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, Mihai Barbu și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului cu înalți funcționari ai statului, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, cu directorul ANSVSA și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA, mai arată reprezentanții DNA.

