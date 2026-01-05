Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan se întâlnește mâine la Paris cu Witkoff și Kushner, la o reuniune a „Coaliției de Voință”. Subiectul Venezuela este pe masă și participă șeful militar al NATO

Nicușor Dan se întâlnește mâine la Paris cu Witkoff și Kushner, la o reuniune a „Coaliției de Voință”. Subiectul Venezuela este pe masă și participă șeful militar al NATO

05 ian. 2026, 21:14, Actualitate
Nicușor Dan se întâlnește mâine la Paris cu Witkoff și Kushner, la o reuniune a „Coaliției de Voință”. Subiectul Venezuela este pe masă și participă șeful militar al NATO
sursa foto: Mediafaxfoto

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, vor călători la Paris, acolo unde vor participa marți la o reuniune a aliaților Ucrainei, a spus luni un oficial al Palatului Élysée. Și Nicușor Dan va fi acolo.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, nu va fi prezent „din motive evidente”, a spus oficialul francez, făcând referire la situația din Venezuela, potrivit Politico.

„Ne-am străduit să-i apropiem pe americani de noi, fără a ne resemna vreodată cu ideea ca SUA abandoneze Ucraina. Am reușit în acest exercițiu de reconvergență între Ucraina, Europa și America”, a subliniat oficialul de la Élysée.

De precizat este că, la reuniunea Coaliției de Voință”, care va avea loc marți la Paris, sunt așteptați circa 27 de lideri, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și de comandantul militar suprem al Alianței Nord-Atlantice, generalul Alexus Grynkewich.

sursa foto: MediafaxFoto/Facebook

sursa foto: MediafaxFoto/Facebook

De asemenea, Franța și Marea Britanie, care coordonează Coaliția de Voință, urmăresc obțină un consens asupra a cinci teme importante: mecanismele de monitorizare a unei eventuale încetări a focului între Rusia și Ucraina, sprijinul acordat armatei ucrainene, constituirea unei forțe multinaționale de reasigurare în Ucraina după încheierea războiului, angajamentele de sprijin pentru Kiev în cazul încălcării armistițiului de către Moscova, dar și acorduri pe termen lung privind cooperarea în domeniul apărării cu Ucraina.

Și președintele României, Nicușor Dan, va participa marți la această reuniune a șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință, de la Palatul Élysée, a mai spus, duminică, Administrația Prezidențială.

Autorul recomandă:

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Când intră în vigoare

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Casă în valoare de 5 milioane de dolari, în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și pot permite să locuiască în ea
20:11
Casă în valoare de 5 milioane de dolari, în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și pot permite să locuiască în ea
ECONOMIE Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare
20:07
Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare
METEO România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență
20:00
România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență
ECONOMIE Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt
18:27
Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt
MUNCĂ 900 de șoferi de TIR asiatici vin în România, în 2026. Din ce țări provin și câți bani câștigă aici
18:00
900 de șoferi de TIR asiatici vin în România, în 2026. Din ce țări provin și câți bani câștigă aici
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Cancan.ro
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Cancan.ro
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Mai puțin e mai bine. Ce putem elimina din rutina zilnică, chiar de anul acesta
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 6 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 6 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
FLASH NEWS SUA reduce dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții
21:51
SUA reduce dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții
FLASH NEWS Situație haotică pe șoseaua de centură a Parisului și pe drumurile din Île-de-France din cauza ninsorilor. Cozile sunt de sute de kilometri
21:18
Situație haotică pe șoseaua de centură a Parisului și pe drumurile din Île-de-France din cauza ninsorilor. Cozile sunt de sute de kilometri
STRATEGIE De la „Doctrina Monroe”, la „Doctrina Donroe”. Artificiul folosit de Donald Trump pentru intervenții militare în emisfera vestică
20:09
De la „Doctrina Monroe”, la „Doctrina Donroe”. Artificiul folosit de Donald Trump pentru intervenții militare în emisfera vestică
FLASH NEWS Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată
19:13
Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată
ECONOMIE România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri
18:56
România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri

Cele mai noi