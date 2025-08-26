Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan se întoarce la muncă. În prima zi, dă o petrecere la Cotroceni

Luiza Dobrescu
26 aug. 2025, 09:28, Actualitate
Președintele Nicușor Dan se întoarce la datorie. După o vacanță prelungită, șeful statutului reîncepe munca, la Palatul Cotroceni. Ziua se încheie cu o petrecere.

Președintele Nicușor Dan trasează obiective și sarcini diplomaților români:

„Este nevoie de un efort pentru ca dumneavoastră să-l faceți, ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate.

Avem o oportunitate legată de poziția noastră geografică. România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa, Asia și Africa. Strategia la Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie.

Românii din diaspora (…) e o activitate care trebuie să fie și la centru și în teritoriu. O spun direct, România nu are, în acest moment, o strategie declarată pentru românii de pretutindeni, nu are un studiu exhaustiv și este ceva ce trebuie să facem. Să avem o strategie cu obiective, cu termene de realizare și va fi sarcina dumneavoastră ca parteneriatul cu românii care au ales să trăiască în străinătate, să fie mai eficient decât este azi”.

„Sper să avem o discuție directă, imediat ce o să fim fără presă”, le spune, râzând, Nicușor Dan diplomaților români.

Acesta îi anunță pe reprezentanții noștri pe plan extern că România va avea relansare economică, după reforme.

„Unde suntem azi, în plan intern statul român necesită o reformă și după reformă o să relansăm economia. Pe plan extern, trăim multiple crize”, declară șeful statului.

Administrația prezidențială a anunțat programul președintelui. Potrivit agendei publice, marți dimineață Nicușor Dan primește șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

La ora 18.00, șeful statului are o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, viceprim-ministru, Mihai Popșoi.

La finalul zilei, vine și Recepția organizată cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, la Palatul Cotroceni.

Reamintim că președintele a plecat în concediu acum 2 săptămâni. A început cu o vizită privată la Festivalul Lupilor, unde a fost însoțit de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Apoi a mers la slujbă la Sâmbăta de Sus, pentru ca 2 zile mai târziu să facă o vizită la chilia lui Arsenie Boca. Pe 18 august, Nicușor Dan a mers la Roșia Montană, iar a doua zi a avut o apariție surpriză la o nuntă la Tâncăbești.

Însă, n-a fost singur pe tot parcursul acestei vacanțe, ci a fost însoțit permanent de echipa de filmare. Citește dezvăluirile Gândul AICI!. 

Președintele, lavaliera și cameramanii. ADEVĂRUL din spatele clipurilor lui Nicușor. Cine filmează reality-show-ul președintelui

Ion Cristoiu CONDAMNĂ intențiile lui Nicușor Dan, după dezvăluirea Gândul: “O campanie plătită, el stă prost în sondaje”

