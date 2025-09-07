Prima pagină » Actualitate » Daniel David, APEL pentru profesori cu o zi înainte de noul an școlar, marcat de proteste. „Școala este în primul rând a copiilor”

Daniel David, APEL pentru profesori cu o zi înainte de noul an școlar, marcat de proteste. „Școala este în primul rând a copiilor”

Mara Răducanu
07 sept. 2025, 15:12, Actualitate
Daniel David, APEL pentru profesori cu o zi înainte de noul an școlar, marcat de proteste.

Daniel David, ministrul Educației, a transmis, cu o zi înainte de începerea anului școlar, un mesaj către elevi, părinți și profesori. Oficialul subliniază că școala este în primul rând a copiilor” și îi cheamă pe dascăli să-și onoreze datoria morală față de elevi, în ciuda protestelor și nemulțumirilor din sistem.

Reamintim că peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor protesta, luni, 8 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, față de Legea Bolojan și prevederile acesteia privind educația. Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliştii din educaţie în demersurile lor. Elevii vâlceni cer guvernului să renunţe la tăierile şi restricţiile din şcoli.

„Toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”

Ministrul Educației, Daniel David, a adresat duminică un mesaj public odată cu debutul noului an școlar, care începe luni, 8 septembrie.

„Când am început anul școlar 2025 – 2026, mesajul meu a fost anunțat și pus sub îndemnul «Per Aspera Ad Astra», pentru a comunica faptul că înțeleg și dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar și faptul că, dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor.

Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, a precizat Daniel David.

Oficialul a reiterat că înțelege nemulțumirile cadrelor didactice, dar a subliniat că acestea nu trebuie să blocheze sistemul de educație.

„Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd și le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate –, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a afirmat ministrul Educației.

 Daniel David, apel la unitate și colaborare

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”, a transmis acesta.

„Nu aceasta este prima zi de şcoală pe care ne-am dorit-o”

La rândul său, Simion Hancescu s-a adresat părinților și copiilor, susținând că forţarea cadrelor didactice să predea mai multe materii, din arii curriculare diferite, doar pentru a-şi face norma didactică, înseamnă reducerea calităţii în educaţie.

„Reducerea fondurilor de la educaţie înseamnă şcoli cu mai puţine dotări, oameni care vor pleca din sistemul de învăţământ, calitate redusă, deci bătaie de joc la adresa acestei naţiuni. (…) Nu aceasta este prima zi de şcoală pe care ne-am dorit-o, ci pe care guvernanţii au pregătit-o, pentru noi toţi: angajaţi ai educaţiei, elevi şi părinţi

În multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale, o imagine sumbră a ceea ce va fi educaţia din această ţară! Vă mulţumim, dragi elevi şi părinţiînţelegeţi cauza pentru care luptăm împreună!”, se mai spune în mesaj.

Sursă foto: colaj Gândul

