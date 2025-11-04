Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan au transmis CONDOLEANȚE şi mulţumiri salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului:”Am sperat”

Luiza Dobrescu
04 nov. 2025
Octav Stroici este românul care a fost prins sub dărâmăturile Torre dei Conti din Roma. Iniţial, acesta a putut comunica cu echipele de salvare, însă a murit la scurt timp după ce a fost dus la spital. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe familiei îndoliate. 

În pofida unor eforturi susținute ale echipelor medicale de la Roma, Octav Stroici, prins sub dărâmăturile unei clădiri istorice aflată în lucrări de restaurare, nu a supraviețuit. Preşedintele României prezintă condoleanţe apropiaţilor celui decedat şi mulţumeşte echipelor de salvatori care s-au străduit 11 ore să salveze viaţa românului.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați.

Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu.

Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicuşor Dan, pe facebook.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanţe familiei românului decedat şi mulţumiri italienilor din echipa de salvare.

„Am sperat cu toții până în ultima clipă că va fi salvat compatriotul nostru prins în clădirea prăbușită ieri la Roma.

Echipele de salvare, în condiții extrem de periculoase, au reușit să îl scoată de sub dărâmături după 12 ore de eforturi, dar pentru el a fost prea târziu.

Condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut, mulțumiri echipelor italiene de salvare pentru curajul cu care au intervenit.”

Octav Stroici, 66 de ani, lucra pe șantier, într-un edificiu care primise aviz că este „sigur”, stabil, înainte ca firma de construcții să înceapă renovarea.

Mai avea un an până la pensie. Familia lui Octav, soția, a așteptat și a sperat până în ultima clipă, alături de ambasadorul României și psihologi din primărie. Ambulanța nu a plecat imediat, pentru că s-a încercat resuscitarea pe loc, povestesc cei care au asistat la operaţiunea de salvare.

Potrivit statisticilor, din ianuarie până în august 2025, s-au înregistrat în Italia 681 de victime la locul de muncă. Lucrătorii străini prezintă un risc de deces de peste două ori mai mare decât italienii.

Indicele de incidență ajunge la 43,0 decese la un milion de angajați, față de 18,0 în rândul italienilor. Victimele străine sunt 108 din totalul de 493 de decese survenite la locul de muncă, reprezentând aproximativ 22% din total.

Cel de-al doilea român prins sub dărmâturi, la Roma, a fost mai norocos şi este în viaţă.

