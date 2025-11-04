Prima pagină » Actualitate » Cine era ROMÂNUL care a murit după prăbușirea turnului de la Roma. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături după 12 ore

Cine era ROMÂNUL care a murit după prăbușirea turnului de la Roma. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături după 12 ore

04 nov. 2025, 07:28, Actualitate
Cine era ROMÂNUL care a murit după prăbușirea turnului de la Roma. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături după 12 ore

În urma prăbușirii unui turn medieval din centrul Romei, un cetățean român a murit. Octav Stroici fusese, inițial, scos de sub dărâmături de către salvatori, la 12 ore după ce o secţiune a Torre dei Conti s-a prăbușit. În urma rănilor cauzate de prăbușire, corpul lui a cedat în ambulanță.

Un incident tulburător a avut loc în Italia, la Roma, în cursul zilei de luni, 3 noiembrie 2025. Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali s-a prăbușit parțial.

  • Sub dărâmături a fost prins un muncitor despre care s-a aflat, ulterior, că are cetățenie română.
  • Presa din Italia a relatat că pompierii au încercat să ajungă la el printr-o mică fereastră laterală.
  • La momentul acela, bărbatul era conștient și cooperant.
  • După ce a stat 12 ore sub dărâmături, muncitorul a fost extras de salvatori și preluat, ulterior, de echipajul medical de pe ambulanță.

Au mai fost scoși de sub dărâmături alți doi cetățeni, unul fiind conațional. Unul dintre ei ar fi în stare critică.

Muncitorul care a decedat avea cetățenie română

Potrivit informațiilor din anchetă, muncitorul de cetățenie română care a decedat în urma prăbușirii se numește Octav Stroici. El fusese eliberat de sub dărâmături în jurul orei locale 23:00 (22:00 GMT), la circa 12 ore de la incident.

Octav Stroici avea vârsta de 66 de ani și era originar din Suceava. Locuia alături de soția sa la periferia Romei.

De-a lungul intervenției, bărbatul fusese cooperant și a răspuns echipelor de urgență. Muncitorul român efectua o serie de lucrări de conservare la turnul medieval.

Clădirea respectivă era goală și abandonată de ani buni, scrie presa locală. În urma incidentului, Parchetul din Roma a demarat o anchetă, scrie news.ro.

Rescue and fire department intervention following the collapse of the tower at the Imperial Forums in Largo Corrado Ricci, Rome, Italy, November 3, 2025. Photo by Francesco Benvenuti/La Presse/ABACAPRESS.COM

A murit înainte să ajungă la spital

După ce a fost scos de sub turnul prăbușit, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, la ora 23:05. Se afla în stop cardiac. Echipajul medical a aplicat manevre de resuscitări cardiopulmonare, însă fără rezultat.

Georgia Meloni a transmis un mesaj, după ce bărbatul a decedat.

„Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbuşirea Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni pe X.

Vezi AICI mesajul transmis de Marius Lazurca, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma.

Despre identitatea bărbatului decedat în urma tragediei au scris și jurnaliștii publicației La Repubblica. „Născut în urmă cu 66 de ani la Suceava, Octav Stroici alesese Italia ca a doua casă în urmă cu câțiva ani, împreună cu familia sa”, arată sursa citată.

Muncitorul român avea 66 de ani / foto: La Repubblica

AUTORUL RECOMANDĂ:

Sursă foto: Mediafax / Facebook

Citește și

EVENIMENT Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”
08:37
Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”
FLASH NEWS Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături
08:33
Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături
ANCHETĂ Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene
08:32
Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene
EXTERNE Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam
08:31
Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam
REACȚIE Nicuşor Dan a transmis CONDOLEANȚE şi mulţumeşte salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului de sub dărâmături, la Roma
08:28
Nicuşor Dan a transmis CONDOLEANȚE şi mulţumeşte salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului de sub dărâmături, la Roma
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
Donald Trump confirmă: SUA vor relua testele cu arme nucleare
AUTO Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie
08:43
Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie
EXTERNE Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
08:38
Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
SPORT FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite”
08:24
FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite”
EDUCAȚIE O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici
08:18
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.349. Bătălia pentru Pokrovsk, oraș în ruine: rușii spun că l-au încercuit, ucrainenii susțin că încă rezistă
07:59
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.349. Bătălia pentru Pokrovsk, oraș în ruine: rușii spun că l-au încercuit, ucrainenii susțin că încă rezistă
NEWS ALERT Cum a început a doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private
07:49
Cum a început a doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private