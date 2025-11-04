Cine era ROMÂNUL care a murit după prăbușirea turnului de la Roma. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături după 12 ore

În urma prăbușirii unui turn medieval din centrul Romei, un cetățean român a murit. Octav Stroici fusese, inițial, scos de sub dărâmături de către salvatori, la 12 ore după ce o secţiune a Torre dei Conti s-a prăbușit. În urma rănilor cauzate de prăbușire, corpul lui a cedat în ambulanță.

Un incident tulburător a avut loc în Italia, la Roma, în cursul zilei de luni, 3 noiembrie 2025. Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali s-a prăbușit parțial.

Sub dărâmături a fost prins un muncitor despre care s-a aflat, ulterior, că are cetățenie română.

Presa din Italia a relatat că pompierii au încercat să ajungă la el printr-o mică fereastră laterală.

La momentul acela, bărbatul era conștient și cooperant.

După ce a stat 12 ore sub dărâmături, muncitorul a fost extras de salvatori și preluat, ulterior, de echipajul medical de pe ambulanță.

Au mai fost scoși de sub dărâmături alți doi cetățeni, unul fiind conațional. Unul dintre ei ar fi în stare critică.

Muncitorul care a decedat avea cetățenie română

Potrivit informațiilor din anchetă, muncitorul de cetățenie română care a decedat în urma prăbușirii se numește Octav Stroici. El fusese eliberat de sub dărâmături în jurul orei locale 23:00 (22:00 GMT), la circa 12 ore de la incident.

Octav Stroici avea vârsta de 66 de ani și era originar din Suceava. Locuia alături de soția sa la periferia Romei.

De-a lungul intervenției, bărbatul fusese cooperant și a răspuns echipelor de urgență. Muncitorul român efectua o serie de lucrări de conservare la turnul medieval.

Clădirea respectivă era goală și abandonată de ani buni, scrie presa locală. În urma incidentului, Parchetul din Roma a demarat o anchetă, scrie news.ro.

A murit înainte să ajungă la spital

După ce a fost scos de sub turnul prăbușit, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, la ora 23:05. Se afla în stop cardiac. Echipajul medical a aplicat manevre de resuscitări cardiopulmonare, însă fără rezultat.

Georgia Meloni a transmis un mesaj, după ce bărbatul a decedat.

„Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbuşirea Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni pe X.

Despre identitatea bărbatului decedat în urma tragediei au scris și jurnaliștii publicației La Repubblica. „Născut în urmă cu 66 de ani la Suceava, Octav Stroici alesese Italia ca a doua casă în urmă cu câțiva ani, împreună cu familia sa”, arată sursa citată.

