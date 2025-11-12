Nicușor Dan stă prost cu „matematica donațiilor”. Toni Neacșu: „Face pierduți 1 milion din banii pe care a promis că-i donează”

Avocatul Adrian Toni Neacșu contracarează afirmațiile președintelui Nicușor Dan, din cadrul conferinței de presă susținute miercuri, unde a susținut că AEP nu i-ar fi returnat toți banii necheltuiți în campania prezidențială și că va contesta situația.

Adrian Toni Neacșu a transmis că Nicușor Dan ar fi „încurcat toate cifrele banilor din campanie” și că banii pe care liderul de la Cotroceni îi pretinde de la AEP de fapt nu există, întrucât i-a cheltuit în timpul campaniei.

„Dnul președinte Nicușor Dan fie stă prost cu matematica, fie face pierduți 1 milion de lei din banii pe care a promis că-i donează.

În conferința de astăzi a încurcat toate cifrele banilor din campanie, în sensul că le-a micșorat, astfel încât cca 1 milion de lei s-au pierdut pe drum. Mai exact, dumnealui a susținut că în campania electorală a cheltuit din donații 2,5 milioane lei. E fals, banii din donații individuale cheltuiți sunt de 3,6 milioane lei. Aceștia sunt și banii pe care i-a solicitat a-i fi returnați de AEP, cum poate verifica oricine, fiind informație publică”, explică Toni Neacșu.

Avocatul mai argumentează că președintele Nicușor Dan ar rămâne în cont cu 3,6 milioane de lei, ci nu cu 2,5 milioane de lei, așa cum a precizat Nicușor Dan.

„Mai spune că dacă AEP i-ar fi restituit toți banii ar fi rămas, după restituirea împrumuturilor, cu 2,5 milioane bani provenind din donații. Iarăși fals, daca AEP nu ar fi reținut 930.000 lei din 61 milioane ar fi rămas în conturi, după restituirea împrumuturilor, cu 3,6 milioane lei”, explică avocatul.

Potrivit lui Toni Neacșu, liderul de la Cotroceni ar urma să doneze organizațiilor civice, după achitarea împrumuturilor, 2,67 milioane lei, ci nu 1,5 milioane”

„Cum AEP a reținut aproape 1 milion din cererea de returnare Nicușor Dan spune că după restituirea împrumuturilor îi vor mai rămâne 1,5 milioane lei în cont pentru a fost donați.”, a precizat avocatul Toni Neacșu. A pierdut pe drum exact 1 milion de lei, pentru că diferența între 930.000 lei nerestituiți și cei 3,601,085.30 lei solicitați a-i fi restituiți e de 2.671.085 lei.

Aceștia sunt banii care îi rămân în cont după ce își plătește împrumuturile din banii pe care i-a primit acum 2 zile de la AEP și pe care s-a angajat că-i donează unor organizații civice. Pentru restul de 930.000 lei pe care i-a solicitat și nu i-a primit ne-a spus că se va judeca undeva la 2 ani, ceea ce e foarte posibil, justiția merge greu.

Deci dnul. președinte are de donat către organizații civice 2,67 milioane lei, iar nu 1,5 milioane, așa cum probabil din grabă a greșit câteva calcule matematice simple (dovadă e că le fac eu) Nu m-aș putea gândi nicicum că președintele a greșit intenționat și că acest milion îl palmează pur și simplu, așa că recomand presei să solicite dovezi pentru donarea a 2.671.085 milioane lei, iar nu doar a 1,5 milioane”, afirmă avocatul.

De asemenea, Adrian Toni Neacșu a atras atenția că Nicușor Dan încă este dator cu 140.00 de lei magistratului Roxana Rizoiu, bani împrumutați în timpul campaniei prezidențiale.