În contextul situației politice din ce în ce mai tensionate, coaliția de guvernare se află la un pas de a se „rupe”. De altfel, social-democrații avertizează că vor ieși de la guvernare, pentru că prestația premierului Bolojan este departe de așteptările lor. Într-un astfel de scenariu, un viitor guvern PSD-AUR nu pare a fi o variantă absurdă. Numai că președintele Nicușor Dan este de o cu totul altă părere și s-a antepronunțat.

În acest scandal care mocnește de mai mult timp, și premierul Ilie Boljan a contraatacat după ce a fost „săgetat” de social-democrați.

Ilie Bolojan i-a comparat pe social-democrați cu șobolanii: „În cămară, când deschizi uşa, vezi că ai nişte şobolani. Degeaba îţi umpli cămara"

La rândul lor, social-democrații atacă decizia lui Bolojan de a privatiza companii de stat.

Este evident că „dragoste cu sila nu se poate”, nici chiar la nivel politic. Însuși Nicușor Dan a recunoscut că nu este exclus ca România să aibă un guvern minoritar, în următoarea perioadă. Numai că a dat vina pe PSD, care ar fi încălcat acordul cu PNL.

Nicușor Dan nu acceptă un premier PSD într-un guvern PSD-AUR: „Nu o voi face niciodată”

Președintele României are – sau ar trebui să aibă – un rol de mediator. Într-o criză politică, așa cum se întâmplă acum, cu divergențe majore între PSD și PNL, Nicușor Dan ar trebui să medieze conflictul. Sau să încerce să aplaneze acest conflict.

Dar președintele Nicușor Dan este tranșant și afirmă că nu va numi niciodată un premier PSD într-un guvern PSD-AUR.

„Ar trebui să numesc un premier PSD. Eu nu o voi face niciodată”, a spus Nicușor Dan la Europa FM.

Pentru Nicușor Dan, Ilie Bolojan este „un premier serios” care nu va demisiona din funcție dacă PSD iese de la guvernare. Dincolo de această părere, Nicușor Dan ar trebui să explice, totuși, de ce nu ar accepta un premier PSD într-un guvern PSD-AUR.

Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare

Dacă Ilie Bolojan, așa cum dorește și președintele Nicușor Dan, nu demisionează în cazul în care social-democrații se retrag din coaliția de guvernare, atunci trebuie să numească miniștri interimari.

Dar există și varianta în care social-democrații vor depune o moțiune de cenzură după ieșirea din coaliția de guvernare. Au majoritate parlamentară, alături de AUR, iar moțiunea de cenzură ar trece cu ușurință.

Ulterior, noul guvern trebuie să se prezinte în Parlament, în termen de 45 de zile, pentru a fi sau nu votat.

Dacă nu este votat, atunci guvernul Bolojan cade și se ajunge la negocieri pentru componența unui nou guvern.

Aici intervine Nicușor Dan, care va chema partidele la Cotroceni, la consultări.

Potrivit Constituției, președintele României desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru.

, președintele României desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru. Această desemnare are loc în urma consultărilor cu partidul care are majoritatea absolută în Parlament.

Dacă nu există o majoritate absolută, au loc consultări cu toate partidele reprezentate în Parlament.

Cum sunt împărțite mandatele în Parlamentul României

După alegerile din anul 2024, în Parlamentul României sunt 465 de parlamentari – 331 deputați și 134 senatori.

PSD: 123 de mandate (86 de deputați și 37 de senatori);

AUR: 92 de mandate (64 de deputați și 28 de senatori);

PNL: 72 de mandate (50 de deputați și 22 de senatori);

USR: 59 de mandate (40 de deputați și 19 senatori);

SOS: 38 de mandate (27 de deputați și 11 senatori);

UDMR: 32 de mandate (22 de deputați și 10 senatori);

POT: 32 de mandate (25 de deputați și 7 senatori);

Minorități: 19 deputați.

PSD + AUR +minorități = majoritate parlamentară. Cum va argumenta Nicușor Dan respingerea unui premier social democrat?

PSD și AUR au împreună 215 mandate. PSD, ca partid majoritar în Parlamentul României, va merge la Nicușor Dan cu o propunere de premier. Dacă se alătură și minoritățile – care, tradițional, au pus umărul la guvernare, de fiecare dată -, atunci rezultă un număr de 234 de mandate.

În acest moment, PSD + PNL +minorități ar avea majoritatea în Parlamentul României, mai mult de 50% din numărul de mandate.

Numai că Nicușor Dan s-a antepronunțat. A spus răspicat că nu este de acord cu un premier de la social-democrați într-un guvern PSD-AUR. Numai că președintele României, cel puțin deocamdată, nu a oferit niciun argument în favoarea afirmației sale.

PNL și USR au împreună 164 de mandate, dar dacă se rupe coaliția de guvernare nu există nicio certitudine că liberalii și useriștii vor continua „legătura”.

UDMR deține 32 de mandate, însă o apropiere de AUR sau de SOS/POT este exclusă.

O coaliție PNL – USR – SOS – POT pare, de asemenea, exclusă din start, ceea ce oferă, din nou, un avantaj eventualei coaliții PSD – AUR.

Dacă Nicușor Dan va desemna un premier de la PNL – să presupunem – atunci noul guvern are toate șansele să nu treacă de votul din parlament, pentru că majoritatea „PSD – AUR – minorități naționale” s-ar opune.

