Deși Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier care să facă un guvern PSD-AUR, realitatea parlamentară l-ar putea forța. AUR și PSD ar putea aduna destule voturi că-și impună guvernul. Gândul a făcut calculele

Cristian Lisandru
În contextul situației politice din ce în ce mai tensionate, coaliția de guvernare se află la un pas de a se „rupe”. De altfel, social-democrații avertizează că vor ieși de la guvernare, pentru că prestația premierului Bolojan este departe de așteptările lor. Într-un astfel de scenariu, un viitor guvern PSD-AUR nu pare a fi o variantă absurdă. Numai că președintele Nicușor Dan este de o cu totul altă părere și s-a antepronunțat.

În acest scandal care mocnește de mai mult timp, și premierul Ilie Boljan a contraatacat după ce a fost „săgetat” de social-democrați.

  • Ilie Bolojan i-a comparat pe social-democrați cu șobolanii: „În cămară, când deschizi uşa, vezi că ai nişte şobolani. Degeaba îţi umpli cămara” (mai multe detalii AICI)
  • La rândul lor, social-democrații atacă decizia lui Bolojan de a privatiza companii de stat. (toate detaliile AICI)

Este evident că „dragoste cu sila nu se poate”, nici chiar la nivel politic. Însuși Nicușor Dan a recunoscut că nu este exclus ca România să aibă un guvern minoritar, în următoarea perioadă. Numai că a dat vina pe PSD, care ar fi încălcat acordul cu PNL.

Nicușor Dan nu acceptă un premier PSD într-un guvern PSD-AUR: „Nu o voi face niciodată”

Președintele României are – sau ar trebui să aibă – un rol de mediator. Într-o criză politică, așa cum se întâmplă acum, cu divergențe majore între PSD și PNL, Nicușor Dan ar trebui să medieze conflictul. Sau să încerce să aplaneze acest conflict.

Dar președintele Nicușor Dan este tranșant și afirmă că nu va numi niciodată un premier PSD într-un guvern PSD-AUR.

„Ar trebui să numesc un premier PSD. Eu nu o voi face niciodată”, a spus Nicușor Dan la Europa FM.

Nicușor Dan | Foto – Mediafax

Pentru Nicușor Dan, Ilie Bolojan este „un premier serios” care nu va demisiona din funcție dacă PSD iese de la guvernare. Dincolo de această părere, Nicușor Dan ar trebui să explice, totuși, de ce nu ar accepta un premier PSD într-un guvern PSD-AUR.

Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare

Dacă Ilie Bolojan, așa cum dorește și președintele Nicușor Dan, nu demisionează în cazul în care social-democrații se retrag din coaliția de guvernare, atunci trebuie să numească miniștri interimari.

Dar există și varianta în care social-democrații vor depune o moțiune de cenzură după ieșirea din coaliția de guvernare. Au majoritate parlamentară, alături de AUR, iar moțiunea de cenzură ar trece cu ușurință.

Ulterior, așa cum Gândul a prezentat AICI, noul guvern trebuie să se prezinte în Parlament, în termen de 45 de zile, pentru a fi sau nu votat.

  • Dacă nu este votat, atunci guvernul Bolojan cade și se ajunge la negocieri pentru componența unui nou guvern.
  • Aici intervine Nicușor Dan, care va chema partidele la Cotroceni, la consultări.
  • Potrivit Constituției, președintele României desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru.
  • Această desemnare are loc în urma consultărilor cu partidul care are majoritatea absolută în Parlament.

Dacă nu există o majoritate absolută, au loc consultări cu toate partidele reprezentate în Parlament.

Guvernul Bolojan poate cădea prin moțiune de cenzură dacă social-democrații ies de la guvernare | Foto – Mediafax

Cum sunt împărțite mandatele în Parlamentul României

După alegerile din anul 2024, în Parlamentul României sunt 465 de parlamentari – 331 deputați și 134 senatori.

  • PSD: 123 de mandate (86 de deputați și 37 de senatori);
  • AUR: 92 de mandate (64 de deputați și 28 de senatori);
  • PNL: 72 de mandate (50 de deputați și 22 de senatori);
  • USR: 59 de mandate (40 de deputați și 19 senatori);
  • SOS: 38 de mandate (27 de deputați și 11 senatori);
  • UDMR: 32 de mandate (22 de deputați și 10 senatori);
  • POT: 32 de mandate (25 de deputați și 7 senatori);
  • Minorități: 19 deputați.

PSD + AUR +minorități = majoritate parlamentară. Cum va argumenta Nicușor Dan respingerea unui premier social democrat?

PSD și AUR au împreună 215 mandate. PSD, ca partid majoritar în Parlamentul României, va merge la Nicușor Dan cu o propunere de premier. Dacă se alătură și minoritățile – care, tradițional, au pus umărul la guvernare, de fiecare dată -, atunci rezultă un număr de 234 de mandate.

În acest moment, PSD + PNL +minorități ar avea majoritatea în Parlamentul României, mai mult de 50% din numărul de mandate.

Numai că Nicușor Dan s-a antepronunțat. A spus răspicat că nu este de acord cu un premier de la social-democrați într-un guvern PSD-AUR. Numai că președintele României, cel puțin deocamdată, nu a oferit niciun argument în favoarea afirmației sale.

PNL și USR au împreună 164 de mandate, dar dacă se rupe coaliția de guvernare nu există nicio certitudine că liberalii și useriștii vor continua „legătura”.

UDMR deține 32 de mandate, însă o apropiere de AUR sau de SOS/POT este exclusă.

O coaliție PNL – USR – SOS – POT pare, de asemenea, exclusă din start, ceea ce oferă, din nou, un avantaj eventualei coaliții PSD – AUR.

Dacă Nicușor Dan va desemna un premier de la PNL – să presupunem – atunci noul guvern are toate șansele să nu treacă de votul din parlament, pentru că majoritatea „PSD – AUR – minorități naționale” s-ar opune.

Citește și

ULTIMA ORĂ Atenţie în Masivul Făgăraş! Salvamontiştii avertizează că traseele sunt şi rămân închise
15:07
Atenţie în Masivul Făgăraş! Salvamontiştii avertizează că traseele sunt şi rămân închise
EXCLUSIV Un român a dat lovitura cu o afacere, în Germania. Face îngheţată pentru căţeii nemţilor. Cât costă o porție
14:39
Un român a dat lovitura cu o afacere, în Germania. Face îngheţată pentru căţeii nemţilor. Cât costă o porție
ANALIZA de 10 Când îl doare pe Viktor Orbán, suferă și Vladimir Putin. Rusia a pierdut Ungaria, „fortăreața” Kremlinului în UE. „Lovitură ideologică, pagube strategice și consecințe financiare”
10:00
Când îl doare pe Viktor Orbán, suferă și Vladimir Putin. Rusia a pierdut Ungaria, „fortăreața” Kremlinului în UE. „Lovitură ideologică, pagube strategice și consecințe financiare”
CONTROVERSĂ Coiful de la Coțofenești se întoarce, dar n-avem unde să-l expunem. Dezastrul de la Muzeul Național de Istorie continuă, după 24 de ani de renovare
05:00
Coiful de la Coțofenești se întoarce, dar n-avem unde să-l expunem. Dezastrul de la Muzeul Național de Istorie continuă, după 24 de ani de renovare
ANALIZA de 10 Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
10:00, 18 Apr 2026
Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
MILITAR Armistițiu fragil în Liban. Hezbollah menține „degetul pe trăgaci”, Israelul aduce în prima linie Ro’em 155, „regele” obuzierelor autopropulsate, complet automatizat
09:00, 18 Apr 2026
Armistițiu fragil în Liban. Hezbollah menține „degetul pe trăgaci”, Israelul aduce în prima linie Ro’em 155, „regele” obuzierelor autopropulsate, complet automatizat
Mediafax
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Click
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Musca digitală. Cât de aproape suntem de simularea unui creier?
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: Dacă partidul va decide să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni
21:20
Sorin Grindeanu: Dacă partidul va decide să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni
MESAJ Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
20:59
Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
FLASH NEWS Opt minori, uciși într-un atac armat în Louisiana. Suspectul a fost ucis de poliție în timp ce a încercat să fugă
20:44
Opt minori, uciși într-un atac armat în Louisiana. Suspectul a fost ucis de poliție în timp ce a încercat să fugă
VIDEO Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx
19:59
Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx
SCANDAL Un fost realizator TVR1 atacă noile vedete care se alătură postului public: Unul lucrează la cabinetul lui Dan Barna / Altul lucrează la UM Digi
19:31
Un fost realizator TVR1 atacă noile vedete care se alătură postului public: Unul lucrează la cabinetul lui Dan Barna / Altul lucrează la UM Digi
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:12
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe