Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni

Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni

26 nov. 2025, 13:38, Știri politice
Actualizări
14:27

Nicușor Dan: „Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor”

„O să închei cu rolul cetățeanului, cu care am început. E foarte important în realizarea acestei strategii și a multor lucruri care țin de dezvoltarea țării – trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor”

„O să existe un plan de implementare, dar nici de strategii și nici de planuri de implementare nu duce lipsă România. Trebuie să vedem cum reușim cum punem în practică această Strategie.”

14:21

Ce este de făcut? - ultimul capitol

„Zona de apărare în mod evident – consolidarea capacităților de apărare, întărirea cooperării cu aliații noștri. În zona politicii externe ne propunem să consolidăm parteneriatele noastre strategice, UE, NATO, dar și B9 Inițiativa celor Trei Mări – sunt zone unde vocea României trebuie să se audă mai pregnant”

„Vom sprijini în continuare Ucraina, vom susține de asemenea securitatea în zona Balcanilor de Vest și vom susține integrarea în UE a vecinilor noștri.”

„Marea Neagră este un punct important în politica externă. Este pe de o parte o vulnerabilitate și pe alta o oportunitate”

„Lupta împotriva corupției este foarte importantă. Trebuie să prioritizăm marea corupție, în mod explicit, Strategia include implicarea Serviciilor, fără a depăși granița între servicii secrete și justiție”.

14:13

Amenințări, riscuri, vulnerabilități, oportunități - primul capitol

„Războiul de lângă noi, cu toate lucrurile care vin la pachet. Războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva României și a altor țări. Vedem campanii de dezinformare și vedem consecința acestor lucruri – presiuni asupra democrației. Riscurile de la vecini sunt de instabilitate – Moldova, Ucraina.”

„Riscurile și vulnerabilitățile interne. Aici avem corupția, evaziunea fiscală de mare amploare, calitatea educației, gândirea critică și abandonul școlar, declinul demografic. În ceea ce privește societatea, cred că un risc important este cantitatea relativ redusă de activism civic”

„Există niște oportunități pe care România le are – una este evidentă – avem un parteneriat cu SUA și suntem parte din NATO și UE. Vreau să felicit Guvernul și toate instituțiile implicate pentru programul SAFE. Există oportunități pentru industria de apărare – vom avea o creștere a producției miliare”

14:09

Nicușor Dan: „Nu apărăm o abstracțiune, apărăm cetățeanul român”

„Nu apărăm o abstracțiune, apărăm cetățeanul român”, spune președintele la începutul discursului din Parlament

„Conceptul central este acela de independență solidară. Independență în sensul că acțiunile statului trebuie să fie pe măsura modului în care oamenii de aici văd lumea – asta tradus în plan internațional în afirmarea acestei identități și afirmarea interesului.”, spune șeful statului.

13:38

Nicușor Dan a ajuns în Parlament

Președintele României, Nicușor Dan a ajuns în Parlament. La prezentarea Strategiei Naționale de Apărare vor fi prezenți Ilie Bolojan și membrii Guvernului.

Acum se cântă imnul României.

Nicușor Dan prezintă Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care luni a primit aprobarea CSAT. Șeful statului a precizat că anumite pasaje pe care le va prezenta miercuri sunt rezultatul sugestiilor pe care le-a primit din partea cetățenilor. „În acest interval de cam zece zile, cât a fost Strategia pusă în dezbatere, am primit foarte multe sugestii, și câteva din pasajele care sunt în Strategia oficială care va fi prezentată mâine Parlamentului vin din zona asta”.

Luni, Strategia a fost pusă în transparență. VEZI DOCUMENTUL AICI.

O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate, rezultând varianta finală, analizată astăzi de CSAT și care va fi prezentată de către Președintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere. Strategia exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”, se arată în comunicat.

Strategia de Apărare a Țării 2025-2030

Strategia este construită în jurul conceptului de „independență solidară”, o viziune în care România își afirmă autonomia, dar totodată cooperează cu aliaţii, în special NATO, UE și Statele Unite. Conceptul reflectă maturizarea strategică a statului, bazată pe o economie puternică, diplomație consolidată și experiență în apărare. Parteneriatul cu SUA este descris ca un pilon esențial al securității naționale, iar implicarea militară şi investițiile americane sunt văzute ca elemente cruciale pentru întărirea capacităților României.

Pe planul amenințărilor, Rusia rămâne cel mai mare risc pe plan extern. Contextul războiului din Ucraina și posibile evoluții geopolitice (inclusiv amenințarea unei granițe directe pe Dunăre) sunt văzute ca factori de vulnerabilitate. De asemenea, strategia subliniază rolul important al serviciilor în detectarea riscurilor, dar cu misiunea de a avertiza și sprijini decidenții, nu de a instrumenta cazuri penale. Cooperarea între serviciile românești și cele aliate devine astfel esențială pentru consolidarea rezilienței naționale, potrivit noii Strategii.

