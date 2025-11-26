Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni

14:21

„Zona de apărare în mod evident – consolidarea capacităților de apărare, întărirea cooperării cu aliații noștri. În zona politicii externe ne propunem să consolidăm parteneriatele noastre strategice, UE, NATO, dar și B9 Inițiativa celor Trei Mări – sunt zone unde vocea României trebuie să se audă mai pregnant”

„Vom sprijini în continuare Ucraina, vom susține de asemenea securitatea în zona Balcanilor de Vest și vom susține integrarea în UE a vecinilor noștri.”

„Marea Neagră este un punct important în politica externă. Este pe de o parte o vulnerabilitate și pe alta o oportunitate”

„Lupta împotriva corupției este foarte importantă. Trebuie să prioritizăm marea corupție, în mod explicit, Strategia include implicarea Serviciilor, fără a depăși granița între servicii secrete și justiție”.