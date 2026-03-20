Un episod cotidian a fost surprins de camerele de supraveghere într-o școală din Dâmbovița. Un alt copil a fost snopit în bătaie de colegii săi în sala de clasă.

Un elev de clasa a VI-a a fost agresat de colegi mai mari într-o şcoală din judeţul Dâmbobiţa, reiese din imaginile surprinse în timpul incidentului care relevă cum băiatul este imobilizat de mai mulţi copii în timp ce un altul îl loveşte. Directorul unităţii de învăţământ, Neluţă Matei, a afirmat că ”este o situaţie gravă” şi vor fi dispuse măsuri.

Potrivit www.cronica-gaestiului.ro, incidetul s-a produs la Şcoala Gimnazială Hulubeşti, fiind implicat un elev de clasa a VI-a şi mai mulţi elevi de clasa a VII-a.

Agresiunea a fost surprinsă în imagini, care arată cum băiatul este imobilizat de alţi elevi, în timp ce un coleg îl loveşte.

”Este o situaţie gravă. Sunt profund afectat de ceea ce am văzut”, a declarat directorul şcolii, Neluţă Matei, pentru jurnaliştii locali. El a promis că vor fi dispuse măsuri…

