Ninge de Paște în România. Meteorologii Accuweather anunță viscol și strat de 10 cm de zăpadă

Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru perioada Paștelui, în acest an. În anumite zone din România vor fi prezente precipitațiile sub formă de ninsoare. Specialiștii în meteorologie anunță viscol și strat de 10 centimetri de zăpadă. Iată prognoza mai jos, în articol.

Accuweather: Vremea în Predeal

Mai jos poate fi privită prognoza pentru zona Predeal. Începând cu ziua de 8 aprilie 2026 până pe 15 aprilie 2026 se vor înregistra ninsori. Temperatura maxima va oscila între 3 și 0 (zero) grade Celsius. Temperatura minimă va coborî până la -6 grade Celsius. De asemenea, un episod de lapoviță și ninsoare va mai fi pe 24 aprilie 2026. Spre finalul lunii, vremea se va menține în general închisă.

Strat de zăpadă de 10 centimetri

De altfel, viscolul își va face simțită prezența. Potrivit prognozei, care poate fi văzută mai jos, ninsoarea începe la ora 02:00 și se termină la ora 20:00, în ziua de miercuri, 8 aprilie 2026. Sunt șanse de 1% ca stratul de zăpadă să ajungă la 15 centimetri.

Sursă foto: Accuweather