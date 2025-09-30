ANM anunță ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara, în ultima zi de septembrie. Vremea în București și la munte

Conform prognozei emise de ANM, ultima zi din septembrie aduce temperaturi scăzute și ploi în aproape toată țara și chiar ninsori la munte.

Marți, 30 septembrie, vremea devine tot mai rece și instabilă, iar temperaturile vor fi sub cele normale pentru această perioadă a anului. În cele mai multe regiuni, valorile termice vor rămâne scăzute, iar cerul va fi predominant noros.

De asemenea, în nord, centru și est, se așteaptă ploi slabe, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor lua aspect de ninsoare, formându-se un strat de zăpadă de 1-3 cm. În nord-estul țării, cantitățile de apă pot să atingă, izolat, 10-15 l/mp, în vreme ce, în restul teritoriului, cerul se anunță variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe.

Conform meteorologilor, vântul va sufla slab până la moderat, având unele intensificări izolate în sud-vest, iar temperaturile maxime se vor cuprinde între 11 și 20 de grade C, în vreme ce minimele vor oscila între 1 și 11 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

Presiunea atmosferică va crește ușor în estul țării, rămânând relativ constantă în celelalte regiuni. Totodată, în cursul dimineții, este valabil un cod galben de ceață în județele Mureș, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Mehedinți.

Vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne rece, iar cerul va fi temporar noros. Pe parcursul zilei sunt așteptate ploi trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va atinge cam 19 grade C. Noaptea, termometrele vor indica între 6 și 8 grade C.

Vremea la munte

În zonele montane, va fi un val de aer rece. Cerul va fi noros aproape toată ziua, iar în Carpații Orientali, local în cei Meridionali și izolat în Occidentali, își fac simțită prezența precipitațiile. La altitudini mari, de peste 1700 m, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă se va așterne din nou. Noaptea, cerul se va degaja temporar, însă pot să apară precipitații slabe izolat.

