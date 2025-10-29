Prima pagină » Actualitate » Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul din Buzău. Ce SUBSTANȚE ceruse medicul Șfefania Szabo înainte să-și dea ultima suflare

Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul din Buzău. Ce SUBSTANȚE ceruse medicul Șfefania Szabo înainte să-și dea ultima suflare

Mihai Tănase
29 oct. 2025, 08:30, Actualitate
Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul din Buzău. Ce SUBSTANȚE ceruse medicul Șfefania Szabo înainte să-și dea ultima suflare

Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, la doar 37 de ani. În jurul său au fost descoperite o branulă și mai multe substanțe medicale, pe care le-ar fi cerut de la farmacia spitalului cu puțin timp înainte să moară.

S-a dat alarma la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, după ce medicul Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, și director medical al instituției, a fost găsită fără suflare în camera de gardă.

Potrivit unor surse din anchetă, cu doar câteva ore înainte de tragedie, medicul ar fi cerut de la farmacia spitalului mai multe substanțe cu efect anestezic, calmante puternice și opioide, justificând că sunt destinate unui pacient.

Însă, potrivit investigațiilor preliminare, tratamentul respectiv nu a mai ajuns la pacientul menționat, iar o parte din fiole ar fi rămas în camera de gardă, acolo unde a fost găsit trupul neînsuflețit al doctoriței, scrie Antena 3.

Lângă corpul acesteia, anchetatorii au descoperit o branulă, indiciu că ar fi putut încerca să-și administreze perfuzia singură. Colegii spun că nu ar fi fost pentru prima dată când medicul recurgea la perfuzii pentru a face față oboselii.

„Doamna doctor era unul dintre medicii care aveau minim șapte gărzi pe lună de efectuat, plus activitatea pe secție, plus activitatea medicală în cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul SJU Buzău.

Martorii povestesc că Ștefania Szabo era adesea văzută cu o perfuzie în mână, pe holurile spitalului, din cauza epuizării.

„Am fost de multe ori în situația de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu, epuizată. I-am spus să meargă acasă, iar dumneaei a refuzat, spunând că are treabă și trebuie să intre în sală”, a relatat Grațiela Constantin, asistent medical.

Potrivit colegilor, medicul făcea în mod constant cel puțin șapte gărzi pe lună, deși funcția sa de conducere nu o obliga la acest lucru.

„Făcea șapte gărzi pe lună, deși nu era obligată. Pentru că suntem puțini, pentru că volumul de muncă e mare și pentru că pacienții trebuie ajutați”, a declarat Oana Goidescu, medic primar chirurgie generală.

Ultimele clipe din viața Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo ar fi avut un ultim consult în jurul orei 00:30, după care s-a retras în camera de gardă. În jurul orei 6:00, un asistent a intrat în încăpere, alertat de sunetul insistent al unei alarme. Medicul fusese deja găsit fără viață.

Anchetatorii consideră cazul unul atipic. Pe numele medicului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău verifică toate pistele, de la un posibil accident provocat de administrarea greșită a substanțelor, până la epuizare extremă.

„Sunteți supraîncărcați cu tot ceea ce înseamnă activitatea dvs. Din păcate, astea sunt vremurile pe care le trăim. Unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot cumva ceda. Eu regret această pierdere și îmi doresc ca, în perioada următoare, să fim toți sănătoși”, a mai spus managerul Sorin Pătrașcu.

Colegii spun că medicul nu avea probleme medicale sau personale cunoscute și cred că moartea ei are legătură directă cu epuizarea profesională, o realitate tot mai des întâlnită în spitalele românești.

Ștefania Szabo ocupa funcția de director medical al Spitalului Județean Buzău din decembrie 2021.

Citește și

ACTUALITATE Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”
10:30
Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
10:27
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
NEWS ALERT Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
10:12
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
10:08
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
TURISM Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari
09:58
Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari
Mediafax
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce substanță a fost detectată în gazul din jurul obiectului interstelar 3I/ATLAS?
GUVERN Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
10:25
Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
EXTERNE Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
10:13
Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
ANALIZA de 10 Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
10:00
Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
POLITICĂ Victor Ponta intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ce a scris doamna?”
09:54
Victor Ponta intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ce a scris doamna?”
ACTUALITATE Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”
09:46
Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”
ECONOMIE Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”
09:38
Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”