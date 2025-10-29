Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul din Buzău. Ce SUBSTANȚE ceruse medicul Șfefania Szabo înainte să-și dea ultima suflare

Noi detalii ies la iveală în tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, la doar 37 de ani. În jurul său au fost descoperite o branulă și mai multe substanțe medicale, pe care le-ar fi cerut de la farmacia spitalului cu puțin timp înainte să moară.

S-a dat alarma la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, după ce medicul Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, și director medical al instituției, a fost găsită fără suflare în camera de gardă.

Potrivit unor surse din anchetă, cu doar câteva ore înainte de tragedie, medicul ar fi cerut de la farmacia spitalului mai multe substanțe cu efect anestezic, calmante puternice și opioide, justificând că sunt destinate unui pacient.

Însă, potrivit investigațiilor preliminare, tratamentul respectiv nu a mai ajuns la pacientul menționat, iar o parte din fiole ar fi rămas în camera de gardă, acolo unde a fost găsit trupul neînsuflețit al doctoriței, scrie Antena 3.

Lângă corpul acesteia, anchetatorii au descoperit o branulă, indiciu că ar fi putut încerca să-și administreze perfuzia singură. Colegii spun că nu ar fi fost pentru prima dată când medicul recurgea la perfuzii pentru a face față oboselii.

„Doamna doctor era unul dintre medicii care aveau minim șapte gărzi pe lună de efectuat, plus activitatea pe secție, plus activitatea medicală în cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul SJU Buzău.

Martorii povestesc că Ștefania Szabo era adesea văzută cu o perfuzie în mână, pe holurile spitalului, din cauza epuizării.

„Am fost de multe ori în situația de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu, epuizată. I-am spus să meargă acasă, iar dumneaei a refuzat, spunând că are treabă și trebuie să intre în sală”, a relatat Grațiela Constantin, asistent medical.

Potrivit colegilor, medicul făcea în mod constant cel puțin șapte gărzi pe lună, deși funcția sa de conducere nu o obliga la acest lucru.

„Făcea șapte gărzi pe lună, deși nu era obligată. Pentru că suntem puțini, pentru că volumul de muncă e mare și pentru că pacienții trebuie ajutați”, a declarat Oana Goidescu, medic primar chirurgie generală.

Ultimele clipe din viața Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo ar fi avut un ultim consult în jurul orei 00:30, după care s-a retras în camera de gardă. În jurul orei 6:00, un asistent a intrat în încăpere, alertat de sunetul insistent al unei alarme. Medicul fusese deja găsit fără viață.

Anchetatorii consideră cazul unul atipic. Pe numele medicului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău verifică toate pistele, de la un posibil accident provocat de administrarea greșită a substanțelor, până la epuizare extremă.

„Sunteți supraîncărcați cu tot ceea ce înseamnă activitatea dvs. Din păcate, astea sunt vremurile pe care le trăim. Unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot cumva ceda. Eu regret această pierdere și îmi doresc ca, în perioada următoare, să fim toți sănătoși”, a mai spus managerul Sorin Pătrașcu.

Colegii spun că medicul nu avea probleme medicale sau personale cunoscute și cred că moartea ei are legătură directă cu epuizarea profesională, o realitate tot mai des întâlnită în spitalele românești.

Ștefania Szabo ocupa funcția de director medical al Spitalului Județean Buzău din decembrie 2021.