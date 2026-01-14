Prima pagină » Actualitate » Noi detalii șocante din ancheta dublei crime de la Băile Felix. Criminalul a pas cu pas cum și-a ucis victimele. Riscă închisoare pe viață

Noi detalii șocante din ancheta dublei crime de la Băile Felix. Criminalul a pas cu pas cum și-a ucis victimele. Riscă închisoare pe viață

Mihai Tănase
14 ian. 2026, 09:19, Actualitate
Noi detalii șocante din ancheta dublei crime de la Băile Felix. Criminalul a pas cu pas cum și-a ucis victimele. Riscă închisoare pe viață
Foto: Freepik.com

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul dublei crime din Băile Felix. Criminalul, un bărbat de 29 de ani a recunoscut modul extrem de brutal în care că și-a ucis victimele la finele anului trecut. Tot el a fost și cel care a anunțat Poliția, doar că la două săptămâni după comiterea faptelor.

Un bărbat de 29 de ani din localitatea Cordău a fost reținut pentru omor calificat, fiind acuzat că a ucis cele două persoane ale căror cadavre au fost descoperite în prima zi a acestui an într-o clădire dezafectată din stațiunea Băile Felix.

Potrivit anchetatorilor, crimele au fost comise pe 19 decembrie, iar autorul este chiar cel care a alertat Poliția pe 1 ianuarie.

Informațiile au fost făcute publice marți după-amiază de purtătorul de cuvânt al Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, procurorul Cristian Ardelean. Acesta a precizat că victimele au fost găsite într-un pavilion dezafectat, închis și aflat în stare de conservare, situat în centrul stațiunii, scrie ebihoreanu.ro.

La fața locului, polițiștii au stabilit că victimele sunt un bărbat de 47 de ani și o femeie de 46 de ani, cu domiciliul scriptic în Oradea, însă care locuiau efectiv în pavilioanele dezafectate din Băile Felix. Cei doi se aflau într-o relație de concubinaj de aproximativ un an și își câștigau existența din colectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile.

„În timpul cercetărilor la fața locului, pe trupurile acestora au fost observate urme evidente de violență, iar rezultatele examenelor medico-legale au confirmat că moartea celor două persoane nu a fost una accidentală.

Au fost eliminate ipotezele înghețului, sinuciderii sau ale unui deces survenit din cauze naturale, stabilindu-se că este vorba despre o moarte violentă. În aceste condiții, ancheta a fost orientată încă din primele ore către săvârșirea unei infracțiuni de omor calificat, cu autor necunoscut”, a declarat procurorul Ardelean.

Ulterior, asupra cazului s-a așternut tăcerea, anchetatorii refuzând să ofere detalii suplimentare până la finalizarea primelor verificări complexe.

Camerele de supraveghere au fost decisive. Criminalul a recunoscut tot

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona pavilionului. Din acestea a reieșit că cele două victime au fost văzute ultima dată în viață în seara zilei de 19 decembrie 2025, când au intrat în clădire împreună cu Florin Hendre, bărbatul care avea să sesizeze ulterior Poliția.

După acel moment, doar acesta a mai fost surprins ieșind din pavilion. În cele din urmă, suspectul a recunoscut comiterea faptelor.

„În seara de 19 decembrie, pe fondul consumului de alcool, între cei trei a izbucnit un conflict spontan. În acel context, inculpatul i-a agresat pe cei doi concubini, lovindu-i inclusiv cu o bară metalică găsită în încăpere. Bărbatul a fost lovit de cel puțin trei ori în zona capului, iar femeia, care ar fi încercat să intervină a fost lovită cel puțin o dată”, a explicat procurorul Ardelean.

După crime, Florin Hendre a furat de la femeie suma de 400 de lei, bani proveniți dintr-un ajutor social primit recent, apoi s-a culcat în aceeași clădire, lângă victime, până a doua zi.

El a părăsit ulterior locația, însă s-a întors în noaptea de 24 decembrie, când a înnoptat din nou lângă cadavre. Inițial, le-a spus anchetatorilor că ar fi crezut că cei doi „doar dorm”.

„A pretins că, într-o primă fază, a crezut că cei doi doar dorm. Pe 1 ianuarie, ar fi constatat că victimele sunt inerte”, a mai declarat procurorul.

Criminalul este recidivist

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze privind motivul conflictului, inclusiv o rivalitate legată de colectarea deșeurilor reciclabile sau varianta invocată de autor, potrivit căreia ar fi fost deranjat de intenția celor doi concubini de a întreține relații intime în prezența sa.

„Cert este că suspectul este o persoană violentă. Mai mulți martori au confirmat comportamentul agresiv al acestuia, iar unul dintre ei a declarat că l-ar fi auzit anterior amenințând victimele că «o să le facă felul»”, a precizat procurorul.

Luni, Florin Hendre a fost reținut pentru 24 de ore, iar marți a fost dus înapoi la locul faptei, în Băile Felix, pentru reconstituirea dublei crime. Marți seară, acesta urmează să fie prezentat Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul este recidivist, având condamnări anterioare pentru furt. Pentru infracțiunea de omor calificat, legea prevede pedepse cuprinse între 15 și 25 de ani de închisoare sau detenția pe viață.

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro
09:43
Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro
IMOBILIARE Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor
09:37
Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor
PROIECT DE LEGE Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
09:32
Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
CONTROVERSĂ Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
09:27
Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
FLASH NEWS Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”
09:26
Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.420. Dronele fac prăpăd de ambele părți ale frontului. Orașele Krivoi Rog și Rostov pe Don, lovite năprasnic
09:25
Război în Ucraina, ziua 1.420. Dronele fac prăpăd de ambele părți ale frontului. Orașele Krivoi Rog și Rostov pe Don, lovite năprasnic
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Un oraș din Franța este „cel mai autentic” loc din Europa
EXTERNE Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”
08:47
Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță a explicat de ce schimbă SPP cu STB: “Câteodată prefer să fac asta”
08:45
Ministrul Radu Miruță a explicat de ce schimbă SPP cu STB: “Câteodată prefer să fac asta”
FLASH NEWS Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri
08:17
Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri
FLASH NEWS Pe gerul de noaptea trecută, Asistenţa Socială a mers pe străzile din Bucureşti ca să strângă oamenii fără adăpost
08:15
Pe gerul de noaptea trecută, Asistenţa Socială a mers pe străzile din Bucureşti ca să strângă oamenii fără adăpost
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 830. Iranul acuză SUA: „Caută un pretext pentru o intervenție militară”
08:03
Război în Orientul Mijlociu, ziua 830. Iranul acuză SUA: „Caută un pretext pentru o intervenție militară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe