Noi detalii șocante din ancheta dublei crime de la Băile Felix. Criminalul a pas cu pas cum și-a ucis victimele. Riscă închisoare pe viață

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul dublei crime din Băile Felix. Criminalul, un bărbat de 29 de ani a recunoscut modul extrem de brutal în care că și-a ucis victimele la finele anului trecut. Tot el a fost și cel care a anunțat Poliția, doar că la două săptămâni după comiterea faptelor.

Un bărbat de 29 de ani din localitatea Cordău a fost reținut pentru omor calificat, fiind acuzat că a ucis cele două persoane ale căror cadavre au fost descoperite în prima zi a acestui an într-o clădire dezafectată din stațiunea Băile Felix.

Potrivit anchetatorilor, crimele au fost comise pe 19 decembrie, iar autorul este chiar cel care a alertat Poliția pe 1 ianuarie.

Informațiile au fost făcute publice marți după-amiază de purtătorul de cuvânt al Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, procurorul Cristian Ardelean. Acesta a precizat că victimele au fost găsite într-un pavilion dezafectat, închis și aflat în stare de conservare, situat în centrul stațiunii, scrie ebihoreanu.ro.

La fața locului, polițiștii au stabilit că victimele sunt un bărbat de 47 de ani și o femeie de 46 de ani, cu domiciliul scriptic în Oradea, însă care locuiau efectiv în pavilioanele dezafectate din Băile Felix. Cei doi se aflau într-o relație de concubinaj de aproximativ un an și își câștigau existența din colectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile.

„În timpul cercetărilor la fața locului, pe trupurile acestora au fost observate urme evidente de violență, iar rezultatele examenelor medico-legale au confirmat că moartea celor două persoane nu a fost una accidentală. Au fost eliminate ipotezele înghețului, sinuciderii sau ale unui deces survenit din cauze naturale, stabilindu-se că este vorba despre o moarte violentă. În aceste condiții, ancheta a fost orientată încă din primele ore către săvârșirea unei infracțiuni de omor calificat, cu autor necunoscut”, a declarat procurorul Ardelean.

Ulterior, asupra cazului s-a așternut tăcerea, anchetatorii refuzând să ofere detalii suplimentare până la finalizarea primelor verificări complexe.

Camerele de supraveghere au fost decisive. Criminalul a recunoscut tot

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona pavilionului. Din acestea a reieșit că cele două victime au fost văzute ultima dată în viață în seara zilei de 19 decembrie 2025, când au intrat în clădire împreună cu Florin Hendre, bărbatul care avea să sesizeze ulterior Poliția.

După acel moment, doar acesta a mai fost surprins ieșind din pavilion. În cele din urmă, suspectul a recunoscut comiterea faptelor.

„În seara de 19 decembrie, pe fondul consumului de alcool, între cei trei a izbucnit un conflict spontan. În acel context, inculpatul i-a agresat pe cei doi concubini, lovindu-i inclusiv cu o bară metalică găsită în încăpere. Bărbatul a fost lovit de cel puțin trei ori în zona capului, iar femeia, care ar fi încercat să intervină a fost lovită cel puțin o dată”, a explicat procurorul Ardelean.

După crime, Florin Hendre a furat de la femeie suma de 400 de lei, bani proveniți dintr-un ajutor social primit recent, apoi s-a culcat în aceeași clădire, lângă victime, până a doua zi.

El a părăsit ulterior locația, însă s-a întors în noaptea de 24 decembrie, când a înnoptat din nou lângă cadavre. Inițial, le-a spus anchetatorilor că ar fi crezut că cei doi „doar dorm”.

„A pretins că, într-o primă fază, a crezut că cei doi doar dorm. Pe 1 ianuarie, ar fi constatat că victimele sunt inerte”, a mai declarat procurorul.

Criminalul este recidivist

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze privind motivul conflictului, inclusiv o rivalitate legată de colectarea deșeurilor reciclabile sau varianta invocată de autor, potrivit căreia ar fi fost deranjat de intenția celor doi concubini de a întreține relații intime în prezența sa.

„Cert este că suspectul este o persoană violentă. Mai mulți martori au confirmat comportamentul agresiv al acestuia, iar unul dintre ei a declarat că l-ar fi auzit anterior amenințând victimele că «o să le facă felul»”, a precizat procurorul.

Luni, Florin Hendre a fost reținut pentru 24 de ore, iar marți a fost dus înapoi la locul faptei, în Băile Felix, pentru reconstituirea dublei crime. Marți seară, acesta urmează să fie prezentat Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul este recidivist, având condamnări anterioare pentru furt. Pentru infracțiunea de omor calificat, legea prevede pedepse cuprinse între 15 și 25 de ani de închisoare sau detenția pe viață.