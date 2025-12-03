Prima pagină » EXCLUSIV » Criminalul fugar Emil Gânj își abuza sexual victima și filma scenele cu telefonul mobil. Imaginile au fost descoperite la percheziția informatică

Criminalul fugar Emil Gânj își abuza sexual victima și filma scenele cu telefonul mobil. Imaginile au fost descoperite la percheziția informatică

Andrei Dumitrescu
03 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Galerie Foto 3

Anchetatorii care au realizat percheziția informatică a unuia dintre telefoanele mobile folosite de Emil Gânj ar fi descoperit că cel mai căutat ucigaș din țară și-ar fi abuzat sexual victima, în mai multe rânduri, cu toate că, în perioada respectivă, pe numele său era emis un ordin de protecție. Bărbatul obișnuia să filmeze actele sexuale și să păstreze imaginile în memoria aparatului.

Vezi galeria foto
3 poze

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, cu toate că de față se aflau mai multe rude ale victimei. Ulterior, criminalul i-a incendiat trupul și a fugit.

Emil Gânj, criminalul căutat de șase luni

Pentru că pe numele lui exista un ordin de protecție, iar fata era protejată de polițiști, în ziua crimei Gânj a stat ascuns până când patrula a plecat. Apoi, a forțat intrarea în curte și a spart geamurile termopan ale ușii și ferestrelor. Pe fată a găsit-o ascunsă într-un dulap.

Fără să piardă timpul, bărbatul a omorât-o cu toporul, după care a plecat în grabă. De atunci, cu toate că a fost căutat de sute de polițiști, jandarmi și chiar angajați ai ocoalelor silvice, Emil Gânj nu a mai fost găsit.

Totuși, s-au găsit dovezi solide legate de faptul că el își planificase fapta în detaliu încă de când se afla în detenție pentru comiterea unei alte crime. Acesta a citit, în celulă, cărți de supraviețuire cumpărate, la cererea lui, din fondurile Ministerului Justiției. După liberare, a mers pe câmp unde și-a săpat viziuni camuflate cu crengi și a dus provizii în mai multe locații.

Ascuns într-o unitate militară părăsită

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că una dintre aceste locații ar fi fost chiar o unitate dezafectată a Armatei Române, care, lăsată complet nepăzită, i-ar fi oferit criminalului un adăpost confortabil. Mai mult, pentru că nu aveau autoritatea să intre, polițiștii și jandarmii ar fi trecut pe lângă baza respectivă și au ratat prinderea fugarului.

La începutul misiunilor de căutare, anchetatorii au descoperit mai multe urme, între care și mai multe telefoane mobile pe care Emil Gânj le îngropase.

Sursele Gândul au arătat că într-un telefon mobil folosit de ucigaș, anchetatorii care au realizat percheziția informatică ar fi descoperit mai multe filmări realizate Emil Gânj, din care reiese că, în ciuda faptului că pe numele lui exista un ordin de protecție, se întâlnea cu fosta iubită și o supunea unor abuzuri de natură sexuală.

Bărbatul ar fi filmat unele dintre scenele de sex, care ar fi rămas stocate în memoria telefonului.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
17:26
Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
EXCLUSIV Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție
05:00
Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție
EXCLUSIV Un ministru și un șef DSP se ceartă, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă. DSP: „Nu se va încălca legea” Buzoianu: „Nu vreți, e treaba voastră”
21:19, 01 Dec 2025
Un ministru și un șef DSP se ceartă, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă. DSP: „Nu se va încălca legea” Buzoianu: „Nu vreți, e treaba voastră”
VIDEO EXCLUSIV De ce blocurile comuniste cu spații comerciale la parter sunt mai puțin stabile la un cutremur: „Stâlpii au început să devină mai vulnerabili”
05:45, 01 Dec 2025
De ce blocurile comuniste cu spații comerciale la parter sunt mai puțin stabile la un cutremur: „Stâlpii au început să devină mai vulnerabili”
VIDEO EXCLUSIV Etajele inferioare ale blocului explodat în Rahova ar putea fi SALVATE. Șef consolidări: „Oamenii vor putea intra în apartamentele puse în siguranță”
05:45, 30 Nov 2025
Etajele inferioare ale blocului explodat în Rahova ar putea fi SALVATE. Șef consolidări: „Oamenii vor putea intra în apartamentele puse în siguranță”
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate”
07:45, 29 Nov 2025
Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate”
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Cine este directorul ESZ Prahova, căruia ministrul Mediului îi cere demisia: câștigă 60.000 euro/an. „Se hlizea în ședință”
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Rusia acuză Franța de „participare directă” în războiul din Ucraina
EXTERNE Trump anunță că nu va candida în 2028 la Președinția SUA. Sugerează că JD Vance sau Marco Rubio i-ar putea lua locul
23:25
Trump anunță că nu va candida în 2028 la Președinția SUA. Sugerează că JD Vance sau Marco Rubio i-ar putea lua locul
NEWS ALERT Soluția ministrei Buzoianu la Criza Apei: „Singura modalitate e să treacă tot procesul de tratare al apei. Ultima discuție era în vederea unor soluții ca să nu se închidă rafinăria.”
23:14
Soluția ministrei Buzoianu la Criza Apei: „Singura modalitate e să treacă tot procesul de tratare al apei. Ultima discuție era în vederea unor soluții ca să nu se închidă rafinăria.”
EXTERNE Fileul de cerb și preparatele rusești au fost în meniul ginerelui lui Trump cu rușii, înainte de negocieri. Cât a costat masa lângă Kremlin
22:45
Fileul de cerb și preparatele rusești au fost în meniul ginerelui lui Trump cu rușii, înainte de negocieri. Cât a costat masa lângă Kremlin
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitata: Anca Alexandrescu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitata: Anca Alexandrescu
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu

Cele mai noi