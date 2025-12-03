Anchetatorii care au realizat percheziția informatică a unuia dintre telefoanele mobile folosite de Emil Gânj ar fi descoperit că cel mai căutat ucigaș din țară și-ar fi abuzat sexual victima, în mai multe rânduri, cu toate că, în perioada respectivă, pe numele său era emis un ordin de protecție. Bărbatul obișnuia să filmeze actele sexuale și să păstreze imaginile în memoria aparatului.

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, cu toate că de față se aflau mai multe rude ale victimei. Ulterior, criminalul i-a incendiat trupul și a fugit.

Pentru că pe numele lui exista un ordin de protecție, iar fata era protejată de polițiști, în ziua crimei Gânj a stat ascuns până când patrula a plecat. Apoi, a forțat intrarea în curte și a spart geamurile termopan ale ușii și ferestrelor. Pe fată a găsit-o ascunsă într-un dulap.

Fără să piardă timpul, bărbatul a omorât-o cu toporul, după care a plecat în grabă. De atunci, cu toate că a fost căutat de sute de polițiști, jandarmi și chiar angajați ai ocoalelor silvice, Emil Gânj nu a mai fost găsit.

Totuși, s-au găsit dovezi solide legate de faptul că el își planificase fapta în detaliu încă de când se afla în detenție pentru comiterea unei alte crime. Acesta a citit, în celulă, cărți de supraviețuire cumpărate, la cererea lui, din fondurile Ministerului Justiției. După liberare, a mers pe câmp unde și-a săpat viziuni camuflate cu crengi și a dus provizii în mai multe locații.

Ascuns într-o unitate militară părăsită

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că una dintre aceste locații ar fi fost chiar o unitate dezafectată a Armatei Române, care, lăsată complet nepăzită, i-ar fi oferit criminalului un adăpost confortabil. Mai mult, pentru că nu aveau autoritatea să intre, polițiștii și jandarmii ar fi trecut pe lângă baza respectivă și au ratat prinderea fugarului.

La începutul misiunilor de căutare, anchetatorii au descoperit mai multe urme, între care și mai multe telefoane mobile pe care Emil Gânj le îngropase.

Sursele Gândul au arătat că într-un telefon mobil folosit de ucigaș, anchetatorii care au realizat percheziția informatică ar fi descoperit mai multe filmări realizate Emil Gânj, din care reiese că, în ciuda faptului că pe numele lui exista un ordin de protecție, se întâlnea cu fosta iubită și o supunea unor abuzuri de natură sexuală.

Bărbatul ar fi filmat unele dintre scenele de sex, care ar fi rămas stocate în memoria telefonului.

