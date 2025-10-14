Noi informații în cazul mamei ucise pe trecere: Unul dintre șoferii implicați, pozitiv la DrugTest

Unul dintre șoferii implicați în accidentul devastator de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie a murit și fiica ei de 2 ani a fost grav rănită, a fost depistat pozitiv la amfetamină în urma testării preliminare antidrog, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Este vorba despre șoferul uneia dintre cele două mașini în care femeia a fost proiectată, pe sensul opus de mers.

Au fost prelevate probe biologice, iar rezultatele finale vor fi furnizate de Institutul Național de Medicină Legală.

În luna iulie a acestui an, tânărul rămăsese fără permis timp de 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.

Între timp, autorul accidentului, un tânăr cunoscut în cartier pentru atelierul său de tuning auto și pentru videoclipurile cu manevre periculoase postate pe rețelele de socializare, a fost reținut de polițiști. Acesta ar fi circulat cu viteză foarte mare în momentul impactului, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă confirmă că femeia traversa regulamentar.

Mama copilului, proiectată în sensul opus în urma impactului

În urma cercetărilor făcute la fața locului s-a constatat că pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație. În urma impactului inițial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule.

Fetița de 2 ani, operată de doctori

Copilul rănit în accident a fost transportat la Spitalul „Marie Curie”, unde se află în continuare sub supraveghere medicală. Medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale.

