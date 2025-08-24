Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale

Sunt noi reguli în spitalele din România. Din luna septembrie, unitățile medicale vor trebui să publice pe site-ul lor o serie de indicatori de transparență, a anunțat ministrul Sănătății.

Este vorba despre un set de informații ce vor deveni publice din luna septembrie. Acestea se referă, mai precis, la numărul total de pacienți internați, la gradul de ocupare a paturilor din luna precedentă, la numărul transferurilor făcute între unitățile sanitare și la numărul externărilor făcute la cerere.

Toate aceste date vor fi afișate pe site-urile spitalelor pentru ca pacienții sau aparținătorii să aibă o imagine mult mai clară asupra activității unităților sanitare.

Ministerul Sănătății spune că măsura aceasta urmărește transparența, însă, pe termen lung, poate crește încrederea în sistemul medical românesc.

