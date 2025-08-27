Prima pagină » Actualitate » Noi reguli în vigoare de la 1 septembrie 2025: Guvernul Bolojan majorează plafonul de SCUTIRE de TVA pentru întreprinderile mici

27 aug. 2025, 20:49, Actualitate
sursa foto: Mediafaxfoto/Alexandru Dobre

Sunt noi reguli în vigoare de la 1 septembrie 2025. Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, pune pe masa ședinței de joi, 28 august 2025, un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Codului Fiscal. Astfel, principala măsură vizează majorarea plafonului national de scutire de TVA pentru întreprinderile mici, de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând cu data de 1 septembrie 2025.

Modificarea vine ca parte a alinierii legislației naționale la Directiva UE 2020/285, oferind micilor întreprinderi posibilitatea de aplica regimul special de scutire de TVA și în alte state membre ale UE.

Începând de la 1 septembrie 2025, persoanele impozabile cu cifra de afaceri sub 395.000 de lei vor putea să beneficieze de regimul special de scutire de TVA în România.

Astfel, întreprinderile mici, respectiv persoanele impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei vor avea posibilitatea beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășește plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv. Acest fapt înseamnă aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor”, se arată în textul Ordonanței.

Prin urmare, dacă în august 2025, o firmă depășește vechiul plafon de 300.000 de lei, dar nu depășește pragul de 395.000 de lei, nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA. Dacă, în schimb, în aceeași lună este depășit acest nou plafon, solicitarea pentru înregistrarea în scopuri de TVA trebuie depusă până la 10 septembrie 2025, iar regimul normal de taxare se aplică din această dată.

Persoanele impozabile care au depășit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului) nu trebuie solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei.

Dacă în luna august 2025 a fost depășit și plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 și aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025”, se specifică în textul Ordonanței.

Persoanele impozabile care s-au înregistrat anterior în scopuri de TVA pot solicita scoaterea lor din evidență dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei”.

Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Persoanele impozabile înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aceste situații, se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA”, se mai arată în document.

De asemenea, Ordonanța transpune și prevederi europene esențiale pentru serviciile digitale și evenimentele cu prezență virtuală:

– TVA-ul pentru activitățile online, transmisiunile pe internet și serviciile electronice se va plăti în statul în care este stabilit clientul;

Impozitarea se face la domiciliul sau reședința obișnuită a beneficiarului, ca să se evite distorsiunile de piață și dubla taxare.

