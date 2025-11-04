Prima pagină » Actualitate » Noi REGULI pentru medicii din România: legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2026. Ce este interzis

Noi REGULI pentru medicii din România: legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2026. Ce este interzis

04 nov. 2025, 10:29, Actualitate
Noi reguli pentru medicii din România / Sursa FOTO: Shutterstock, caracter ilustrativ

Începând cu 1 ianuarie 2026, Colegiul Medicilor din România va introduce un nou Cod de Deontologie Medicală. Vor fi modificări importante privind conduita profesională și etica medicală.

De asemenea, noul cod urmărește și modul în care medicii pot comunica în spațiul public.

Reguli mai stricte pentru medici în mediul online

Astfel, se stabilesc reguli clare referitoare la folosirea rețelelor sociale, telemedicina și utilizarea Inteligenței Artificiale în actul medical. Oficial, Codul de Deontologie Medicală își propune să prevină răspândirea informațiilor medicale neverificate sau fără bază științifică.

„Noul Cod a fost actualizat şi adaptat în concordanţă cu standardele europene, prevederile legislative actuale şi evoluţia medicinei, pentru a răspunde noilor provocări din practica medicală, dar şi pentru a consolida respectul pentru pacienţi, respectul pentru medici şi încrederea publică în profesia medicală”, a anunţat Colegiul Medicilor din România.

Una dintre principalele noutăți are legătură cu prezența medicilor în spațiul public și pe rețelele sociale. De la 1 ianuarie, aceștia vor fi obligați să transmită informații corecte, verificabile și echilibrate, potrivit codului propus.

De asemenea, se interzice denigrarea colegilor. În ceea ce privește conflictele profesionale, acestea vor trebui soluționate intern, prin proceduri de conciliere.

Luând aceste măsuri, Colegiul Medicilor transmite că vrea să protejeze reputația profesiei medicale și să consolideze încrederea publică în sistemul sanitar.

Ce este Codul personal de sănătate

Ca noutate în domeniu, autoritățile pregătesc o inițiativă importantă: introducerea codului personal de sănătate. Acest identificator digital va fi emis automat la naștere și va însoți fiecare persoană pe tot parcursul vieții.

Proiectul a fost propus de Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat. Codul personal de sănătate permite accesarea rapidă a dosarului medical complet al pacientului, de la analize și consultații până la tratamente, vaccinuri sau internări.

Prin acest sistem, medicii vor putea accesa în timp real istoricul medical al pacienților, indiferent de locul în care se află aceștia, asigurând astfel o asistență medicală continuă și eficientă.

