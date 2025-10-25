Noi scurgeri de GAZE în zona blocului care a explodat în Rahova. Distrigaz a resigilat țeava chiar în ziua în care trebuia să repornească instalația

INFRASTRUCTURĂ CFR Călători anunță Mersul Trenurilor, după trecerea la ora de iarnă. Ce schimbări sunt
14:17
Este din nou alertă în zona blocului din cartierul bucureștean Rahova care a fost distrus de o explozie devastatoare. Potrivit informațiilor, în zonă s-au constatat scurgeri de gaze, iar echipele Distrigaz au intervenit de urgență pentru a resigila conducta.
Incidentul are loc chiar în ziua în care Distrigaz urma să repornească alimentarea cu gaze pentru blocurile din apropierea imobilului care a fost distrus în urma deflagrației soldate cu trei morți și 15 răniți.
Surse foto: Mediafax foto
