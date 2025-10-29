Noile reguli de pensionare ar putea modifica inclusiv vârsta de PENSIONARE. Ce perioade fără contribuții sunt, acum, recunoscute

Sistemul public de pensii a suferit modificări semnificative după intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023. Cu aplicare de la 1 septembrie 2024, noua lege a adus câteva clarificări esențiale legate de perioadele necontributive, dar nu mulți români știu sau au înțeles despre ce e vorba.

Perioadele necontributive sunt acele intervale de timp în care românii nu au plătit contribuții la sistemul public, dar care, printr-o serie de reglementări speciale, sunt recunoscute la calculul vechimii sau al stagiului de cotizare.

Cum te poți pensiona anticipat fără penalizări

Legea prevede în mod explicit că anii sau lunile necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă și stagiu de cotizare, cu toate că nu s-au plătit contribuții la stat.

Însă, aceste perioade se aplică doar în situații prevăzute expres de legislația în vigoare și, atenție, nu înlocuiesc stagiul complet de cotizare.

Potrivit legislației, stagiul complet de cotizare a fost stabilit la 35 de ani pentru femei și bărbați.

„Prevederile Legii 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi”, a declarat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București, potrivit Digi24.

În această categorie intră inclusiv anii de studii universitare, dacă au fost urmați la zi. Astfel, ținând cont de această prevedere legală, românii pot solicita pensionarea anticipată, cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără ca pensia să fie diminuată.

Reguli generale de pensionare

Despre stagiul complet de cotizare și pensionare, legea stabilește clar câteva reguli generale:

Stagiul minim contributiv – 15 ani.

Stagiul complet contributiv – 35 de ani, pentru ambele sexe.

Cei care au realizat acest stagiu și au cel puțin cinci ani suplimentari pot ieși mai devreme la pensie. Însă, reducerea vârstei de pensionare nu se cumulează cu alte beneficii similare prevăzute de alte acte normative.

Iată perioadele asimilate stagiului de cotizare:

anii de studii universitare la zi, absolvite cu diplomă;

serviciul militar (inclusiv mobilizare, concentrare sau prizonierat);

perioadele în care s-au primit indemnizații de asigurări sociale între 2001-2006;

concediul medical pentru accidente de muncă și boli profesionale (după 2005);

concediul pentru creșterea copilului (până la 2 ani, sau 3-7 ani în cazul copilului cu handicap).

Bine de știut: toate aceste intervale nu pot fi valorificate la pensia anticipată și nu se suprapun peste alte stagii de cotizare!

Pensionare în caz de handicap și pentru mame cu mai mulți copii

Pe de altă parte, legea prevede și o serie de reduceri de vârstă pentru persoanele cu handicap preexistent calității de asigurat:

15 ani mai devreme pentru handicap grav (cu minimum o treime din stagiu realizat);

10 ani pentru handicap accentuat (cu două treimi din stagiu);

10 ani pentru handicap mediu (dacă există stagiu complet de cotizare).

Totodată, asigurații nevăzători pot primi pensie de limită de vârstă, dar indiferent de vârsta lor, dacă au realizat cel puțin o treime din stagiul de cotizare.

De asemenea, mamele care au realizat stagiul complet și au crescut minimum trei copii până la vârsta de 10 ani beneficiază de reduceri suplimentare: un an pentru trei copii și doi ani pentru patru sau mai mulți.

Care sunt beneficiile pentru condiții grele de muncă

În cazul celor care au lucrat în condiții speciale sau deosebite de muncă, legea acordă o serie de perioade suplimentare:

4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite;

6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale.

Aceste perioade se adaugă la stagiul contributiv și pot grăbi momentul pensionării

