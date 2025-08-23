Noile tarife ale lui Donald Trump ar putea reduce deficitul bugetar al SUA cu 4 trilioane de dolari

Noile tarife impuse de președintele american, Donald Trump, asupra importurilor ar putea să reducă deficitul bugetar al Statelor Unite cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, conform unei estimări publicate vineri de Biroul pentru Buget al Congresului (CBO), citată de Reuters.

Analiza indică faptul că, dacă majorările tarifare vor continua, veniturile suplimentare ar putea să diminueze deficitele primare cu 3,3 trilioane de dolari și ar reduce plățile de dobânzi ale guvernului federal cu încă 700 de miliarde.

Totuși, Biroul pentru Buget al Congresului avertizează că nivelurile actuale ale tarifelor ar putea să fie contestate în negocieri comerciale sau în instanțele internaționale.

Veniturile generate de taxe vamale ar compensa parțial creșterea deficitului cauzată de pachetul de reduceri de taxe și cheltuieli, care a fost adoptat de republicani anul acesta, și care singur ar urma să adauge 3,4 trilioane la deficit, în următorii zece ani.

Datoria federal a Statelor Unite a ajuns la 37,18 trilioane de dolari, potrivit datelor Trezoreriei.

În ciuda veniturilor suplimentare din tarife, care în acest an fiscal au depășit 26 de miliarde de dolari, adică mult peste anul trecut, Congresul se confruntă cu un termen-limită la sfârșitul lui septembrie pentru adoptarea legilor de finanțare, altminteri există riscul unui blocaj guvernamental.

Autorul recomandă:

Trump pare să susțină planul Israelului de OCUPARE a orașului Gaza /„Criza trebuie să se încheie, facem totul pentru extragerea ostaticilor”

Trump va stabili în scurt timp ABORDAREA față de războiul din Ucraina /„Vor fi sancțiuni masive sau poate că nu vom face nimic”