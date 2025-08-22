Trump pare să susțină planul Israelului de OCUPARE a orașului Gaza /„Criza trebuie să se încheie, facem totul pentru extragerea ostaticilor”

Președintele SUA, Donald Trump, a părut să susțină, vineri seară, planul armatei israeliene de a interveni în orașul Gaza, dar a solicitat oprirea conflictului, fie printr-o intervenție rapidă care să permită eliberarea ostaticilor, fie printr-un acord diplomatic.

Rugată să comenteze apelurile familiilor ostaticilor israelieni de a fi evitată intervenția militară în orașul Gaza, Donald Trump a răspuns:

”Să știți că nu toate familiile ostaticilor se opun intervenției. Trebuie să înțelegeți că eu am facilitat eliberarea ostaticilor, mulți oameni, dacă nu eram eu, nu ar fi fost eliberați. Colaborez cu premierul Benjamin Netanyahu și cu emisarul special Steve Witkoff, dacă nu eram eu, acești ostatici ar fi fost cel mai probabil morți acum”. ”Criza din Fâșia Gaza trebuie să se încheie. Hamas practică șantajul și trebuie să înceteze. Vom vedea ce se întâmplă. Eu cred că ar fi mai în siguranță ostaticii din multe puncte de vedere dacă armata israeliană pătrunde rapid și învinge Hamas. Lumea nu poate uita ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 2023. Facem tot posibilul pentru a extrage ostaticii”, a subliniat Donald Trump.

Forțele militare israeliene vor să pătrundă în orașul Gaza, Netanyahu solicită negocieri

Armata israeliană a inițiat prima etapă a operațiunii de obținere a controlului asupra orașului Gaza, unde se află centrele de comandă militară și civilă ale organizației militante Hamas. Sute de mii de palestinieni urmează să primească ordine de evacuare. Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul vrea reluarea negocierilor cu grupul Hamas pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza și pentru oprirea războiului. Benjamin Netanyahu s-a deplasat, joi, la sediul Diviziei ”Gaza” a armatei israeliene, aflată în subordinea Comandamentului Sudic.

”Am venit pentru a aproba planurile de preluare a controlului asupra orașului Gaza și de învingere a grupului islamist Hamas. În același timp, am ordonat începerea imediată a negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticilor și pentru oprirea războiului în termeni favorabili Israelului. Cele două obiective – învingerea grupului Hamas și eliberarea tuturor ostaticilor – pot fi realizate în același timp”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut instituirea “imediată” a unui armistițiu în Fâșia Gaza și intensificarea asistenței umanitare, condamnând decizia de construire a unei colonii la periferia Ierusalimului de Est, în Cisiordania. Conform estimărilor ONU, în multe zone din Fâșia Gaza există situații de foamete.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca reacție la atacurile teroriste din octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți și mii de răniți în comunitățile din sudul Israelului. Bilanțul bombardamentelor israeliene a ajuns la cel puțin 62.805 morți și 157.500 de răniți. În Fâșia Gaza sunt în continuare aproximativ 50 de ostatici israelieni, dintre care aproximativ 25 sunt în viață. Grupul Hamas solicită retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza și eliberarea a sute de combatanți palestinieni deținuți în Israel.

