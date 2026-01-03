Prima pagină » Actualitate » Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține

Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține

03 ian. 2026, 11:59, Actualitate
Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține
Nou stat apărut în Peninsula Arabă / Sursa FOTO: Profimedia

Un nou stat este pe punctul de a apărea în Peninsula Arabă. Deja o forță regională îi susține pe separatiștii care cer independența față de Nord și ruperea oricăror legături cu „frații” de până mai ieri.

Este vorba despre mișcarea separatistă din sudul Yemenului, care tocmai a anunțat o constituție nouă și intenția de a organiza un referendum privind independența față de regiunea din nord a țării.

Cine stă în spatele separtatiștilor din Yemen

Deocamdată, nu este imediat clar dacă măsura luată de Consiliul de Tranziție Sudic (STC), susținută de Emiratele Arabe Unite, ar putea fi implementată sau a fost în mare parte una simbolică, după cum scrie Sky News.

Șeful STC, Aidarous al Zoubeidi, a emis o declarație video în care a precizat că noua constituție va fi în vigoare timp de doi ani, după care va avea loc un referendum privind „exercitarea dreptului la autodeterminare pentru poporul din Sud”.

Pe de altă parte, presa internațională insistă pe faptul că asistăm la o escaladare a unei confruntări care a adus una împotriva celeilalte Arabia Saudită, susținătoare a guvernulului yemenit recunoscut la nivel internațional, și Emiratele Arabe Unite. EAU au anunțat că își retrag trupele din Yemen, la scurt timp după declarația separatiștilor.

Luna trecută, luptători legați de STC au preluat controlul asupra a două provincii din sud controlate de forțele susținute de saudiți. Mai mult, au cucerit palatul prezidențial din orașul Aden, forțând guvernul de acolo să se refugieze în capitala Arabiei Saudite, Riyadh.

Vineri, avioane de război saudite au bombardat tabere și poziții militare deținute de STC în provincia Hadramout, în timp ce luptătorii susținuți de saudiți încercau să cucerească instalațiile. A fost cea mai recentă intervenție a Arabiei Saudite, care în ultimele săptămâni a bombardat forțele STC și a lovit ceea ce a declarat a fi un transport de arme din Emirate destinate separatiștilor.

Rebelii houthi stăpânesc mare parte din Yemen

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și vechea putere din Yemen au făcut parte dintr-o coaliție condusă de saudiți care a luptat împotriva rebelilor houthi, susținuți de Iran, care controlează nordul țării. Războiul civil, aflat în derulare de un deceniu, a devastat cel mai sărac stat din Peninsula Arabă.

Scopul coaliției a fost de a restabili guvernul recunoscut la nivel internațional, care a fost alungat din capitala Sanaa de către rebelii houthi.

Însă, tensiunile dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au dus, între timp, la desființarea acestei coaliții.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce țări noi au apărut pe harta lumii de la începutul mileniului 3

Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament

2026, anul conflictelor? Studiu îngrijorător: Care sunt cele 3 niveluri ale riscului la nivel mondial și ce situații critice ar putea apărea

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
12:38
Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ECONOMIE Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”
12:28
Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor”
ULTIMA ORĂ Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
12:06
Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
UTILE Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat
11:56
Secretele unei iahnii perfecte. Trucuri, ingrediente și greșeli de evitat
SPORT Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport
11:27
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport
FLASH NEWS Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru situația din Venezuela
11:19
Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru situația din Venezuela
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este bine sau nu să punem zațul de cafea în ghivecele florilor?
VIDEO Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
11:53
Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
INEDIT Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…”
10:52
Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…”
ANUNȚ Probleme de trafic în mai multe județe: DN 73A, închis între Predeal și Râșnov / Copac căzut pe DN 75, în județul Alba
10:51
Probleme de trafic în mai multe județe: DN 73A, închis între Predeal și Râșnov / Copac căzut pe DN 75, în județul Alba
METEO ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală înainte de Bobotează
10:48
ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală înainte de Bobotează
ACTUALITATE Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
10:38
Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
ECONOMIE Val de majorări la impozitele locale în 2026. Cât ajung să plătească românii în marile orașe
10:25
Val de majorări la impozitele locale în 2026. Cât ajung să plătească românii în marile orașe

Cele mai noi