Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține

Un nou stat este pe punctul de a apărea în Peninsula Arabă. Deja o forță regională îi susține pe separatiștii care cer independența față de Nord și ruperea oricăror legături cu „frații” de până mai ieri.

Este vorba despre mișcarea separatistă din sudul Yemenului, care tocmai a anunțat o constituție nouă și intenția de a organiza un referendum privind independența față de regiunea din nord a țării.

Cine stă în spatele separtatiștilor din Yemen

Deocamdată, nu este imediat clar dacă măsura luată de Consiliul de Tranziție Sudic (STC), susținută de Emiratele Arabe Unite, ar putea fi implementată sau a fost în mare parte una simbolică, după cum scrie Sky News.

Șeful STC, Aidarous al Zoubeidi, a emis o declarație video în care a precizat că noua constituție va fi în vigoare timp de doi ani, după care va avea loc un referendum privind „exercitarea dreptului la autodeterminare pentru poporul din Sud”.

Pe de altă parte, presa internațională insistă pe faptul că asistăm la o escaladare a unei confruntări care a adus una împotriva celeilalte Arabia Saudită, susținătoare a guvernulului yemenit recunoscut la nivel internațional, și Emiratele Arabe Unite. EAU au anunțat că își retrag trupele din Yemen, la scurt timp după declarația separatiștilor.

Luna trecută, luptători legați de STC au preluat controlul asupra a două provincii din sud controlate de forțele susținute de saudiți. Mai mult, au cucerit palatul prezidențial din orașul Aden, forțând guvernul de acolo să se refugieze în capitala Arabiei Saudite, Riyadh.

Vineri, avioane de război saudite au bombardat tabere și poziții militare deținute de STC în provincia Hadramout, în timp ce luptătorii susținuți de saudiți încercau să cucerească instalațiile. A fost cea mai recentă intervenție a Arabiei Saudite, care în ultimele săptămâni a bombardat forțele STC și a lovit ceea ce a declarat a fi un transport de arme din Emirate destinate separatiștilor.

Rebelii houthi stăpânesc mare parte din Yemen

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și vechea putere din Yemen au făcut parte dintr-o coaliție condusă de saudiți care a luptat împotriva rebelilor houthi, susținuți de Iran, care controlează nordul țării. Războiul civil, aflat în derulare de un deceniu, a devastat cel mai sărac stat din Peninsula Arabă.

Scopul coaliției a fost de a restabili guvernul recunoscut la nivel internațional, care a fost alungat din capitala Sanaa de către rebelii houthi.

Însă, tensiunile dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au dus, între timp, la desființarea acestei coaliții.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce țări noi au apărut pe harta lumii de la începutul mileniului 3

Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament

2026, anul conflictelor? Studiu îngrijorător: Care sunt cele 3 niveluri ale riscului la nivel mondial și ce situații critice ar putea apărea