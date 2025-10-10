Diana Pungă, consiliera președintelui Nicușor Dan, a fost city-manager al Bucureștiului, fiind numită în funcție de actualul șef de stat, pe vremea mandatului de primar. Activitatea ei a fost una controversată și numele ei a fost implicat chiar și în tragedia de lângă Lacul Morii, unde o femeie a fost sfâșiată de câinii fără stăpân. Potrivit surselor Gândul, Diana Pungă a fost autoarea unei gafe absolut memorabile, despre care se râde și în prezent pe holurile Primăriei Capitalei.

Nu doar că este autorul unor gafe memorabile, dar Nicușor Dan își și alege consilierii după „chipul și asemănarea sa”.

Zilele trecute, președintele României și-a numit consilierii la Cotroceni, mare parte dintre ei fiind din echipa care a blocat activitatea de la Primăria Capitalei timp de aproape cinci ani.

A fost numită city-manager fără concurs

Printre ei este și Diana Pungă, pe care Nicușor a numit-o pe funcția de city-manager. Postul de administrator public al unui oraș precum Bucureștiul este unul extrem de important și presupune o responsabilitate foarte mare. Tocmai de aceea se organizează un concurs pentru această funcție, fapt care nu s-a întâmplat. Primăria Capitalei a fost dată în judecată pentru numirea Dianei Pungă și s-au cerut daune de 770.000 de lei. Însă nicio sumă nu poate echivala cu gafa consilierei lui Nicușor.

„Alo, aici nu e șefu’ STB? Atunci aveți numărul lui?”

O dovadă a competențelor actualului consilier prezidențial o reprezintă această gafă memorabilă pe care Diana Pungă a făcut-o la Primăria Capitalei. În încercarea de organizare a unui comandament de iarnă, la care de obicei participă directorii instituțiilor-cheie din oraș, consiliera lui Nicușor Dan a vrut să-l convoace și pe directorul STB. L-a sunat, l-a chemat de urgență, însă răspunsul oficialului nu i-a picat deloc bine: nu mai era șef de aproape un an.

Mai mult, spun sursele Gândul, Diana Pungă l-a întrebat pe fostul manager STB cine deține funcția de director, cerându-i acestuia numărul de telefon al șefului de atunci.

Diana Pungă și tragedia de pe Lacul Morii

Una din atribuțiile city-manager-ului Diana Pungă a fost și coordonarea ASPA – Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor. Aceasta a fost acuzată chiar de primarul liberal Ciprian Ciucu de gestiunea defectuoasă a problemei câinilor fără stăpân. În mandatul ei o femeie a fost sfâșiată de maidanezi lângă Lacul Morii.

„Să ne uităm niţel pe CV-urile actualei conduceri a ASPA şi pe CV-ul doamnei Pungă, cea care îşi asumă toate deciziile în acest domeniu! Reţeta dezastrului”, a spus atunci primarul liberal Ciprian Ciucu.

Ana Oros, femeia sfâșiată de câini în 2023

Sursele Gândul mai spun că Nicușor Dan i-a atribuit acesteia și coordonarea instituțiilor de cultură din Primăria Capitalei, însă consiliera președintelui ar fi intrat în conflict cu directorii acestor departamente.

Nicușor Dan își mută garnitura de consilieri de la Primăria Capitalei, la Administrația Prezidențială. 7 foști angajați ai PMB au fost ridicați la rang de consilier prezidențial. De la fosta șefă de cabinet, la consilierii pe probleme juridice sau de mediu, îi vor fi sfătuitori președintelui la Palatul Cotroceni.