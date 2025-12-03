Noua metodă de fraudă care face ravagii pe internet. Escrocii se folosesc de ChatGPT ca să ia bani grei pe iluzii

Au apus vremurile acelea în care bunicile citeau în cafea sau ghiceau în bob și ghioc. Tehnologia de astăzi a „furat” până și practicile vrăjitorești și a lăsat la îndemâna oricui, cu sau fără „har”, puterea de a „prezice viitorul”!

Mai nou, ghicitul în cafea s-a digitalizat și ghicitorii pot să „citească” în zaț, dar de la distanță. Ca în orice afacere apar și noi forme de țepe: cei care sunt dornici să afle ce le rezervă viitorul, prin intermediul zațului de cafea, sunt păcăliți să trimită poza cu ceașca lor, convinși că vor primi o interpretare „personalizată”. Realitatea este alta, poza este trecută prin ChatGPT, care compune o interpretare „la drum de seară” în locul clasicilor clarvăzători.

Cum funcționează această fraudă

Este foarte simplu: tu trimiți o fotografie cu ceașca ta de cafea, iar „clarvăzătoarea” o urcă în ChatGPT. AI-ul analizează imaginea și generează automat descrieri ale formelor, liniilor, umbrelor sau simbolurilor, adăugând și interpretări emoționale. Apoi, „ghicitoarea” copiază textul rezultat și ți-l trimite ca pe un mesaj divin.

Practica aceasta a fost semnalată și de bloggerița Diana Cosmin, care spune că recent a aflat de acest fenomen, care este cât se poate de real. „Situație reală auzită acum câteva zile: o persoană face bani “citind în zațul de cafea”, pe WhatsApp, adică trimiți poza și ea îți dă interpretarea: drum de seară, cavaler, o doamnă/domn care te invidiază… în fine, citiri cum mai făceau bunicile noastre.

Însă, persoana nu „citește” în nimic, ci bagă poza în ChatGPT și algoritmul face interpretarea. Fiindcă AI se pricepe și la asta, pare-se. Dar cineva ia bani pentru a băga pozele cu zaț de cafea în ChatGPT, pentru voi. Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi de finanțe personale”, a scris Diana Cosmin pe Facebook.

Femeia care a divorțat după citirea în cafea a lui ChatGPT

Un caz uluitor vine din Grecia, o femeie căsătorită de 12 ani cu doi copii a decis să divorțeze după ce a apelat la ChatGPT pentru o „citire” în cafea. După ce a încărcat imaginea ceștii, AI-ul i‑ar fi indicat că soțul ei avea o aventură cu o femeie al cărei nume începea cu litera „E”, concluzie care a fost suficientă pentru ca ea să îi ceară să părăsească locuința și înainteze actele de divorț, în doar câteva zile.

Recomandările autorului: