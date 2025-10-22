Noua formulă de calcul a pensiei începând cu 2026. Care este explicația

Începând cu anul 2026, vechimea pentru pensie în România va fi calculată după o nouă formulă, ea va transforma zilele lucrătoare în zile calendaristice și va introduce plafonarea perioadelor de activitate suprapuse, pentru a determina mai corect stagiul de cotizare. Modificările vor aduce claritate și diferențiere în funcție de condițiile de muncă și tipul de activități desfășurate.

Cum se vor transforma zilele lucrătoare în zile calendaristice

Potrivit ordinului nr. 342/2025 al Casei Naționale de Pensii Publice, zilele lucrătoare vor fi convertite în zile calendaristice printr-o formulă matematică simplă: se înmulțește numărul de zile lucrate cu numărul de zile calendaristice din lună, apoi se împarte la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.

De exemplu, pentru 20 de zile lucrate într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, zilele calendaristice de stagiu vor fi 27,27, rotunjite la 27,27 zile. Această metodă asigură un calcul proporțional și corect al vechimii, inclusiv pentru cei care lucrează part-time sau în mai multe locuri simultan.

Rolul plafonării perioadelor suprapuse

Noutatea vine și cu plafonarea perioadelor de activitate care se suprapun. Dacă un angajat are mai mulți angajatori și orele se suprapun, se va stabili o ordine de prioritate pentru calculul zilelor de stagiu.

Vechimea va fi calculată fără a dubla perioadele de muncă și se evită acumularea artificială de zile. Sistemul va transforma fiecare zi lucrată în zile calendaristice proporțional, luând în considerarea condițiile de muncă, dar și tipul activității desfășurate.

Cum se adună lunile și anii de vechime

După conversia zilelor în zile calendaristice pentru fiecare lună. acestea se adună pentru fiecare an de muncă. Totalul zilelor se împarte la numărul mediu de zile dintr-o lună (aproximativ 30,42), rezultând numărul de luni și zile suplimentare.

Acest calcul se repetă pentru fiecare an, apoi se cumulează pentru a determina stagiul total de cotizare exprimat în ani, luni și zile. Dacă o persoană a lucrat cu normă întreagă într-un an complet, acesta va fi considerat un an întreg de vechime.

Procedura diferențiază și perioadele de muncă în condiții normale, speciale sau deosebite, precum minerit, armată sau poliție, dar include și concedii medicale, șomaj sau alte indemnizații.

Recomandările autorului: