Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie

Întârzieri la plata pensiilor în noiembrie. O parte din pensionarii din România le vor primi cu o întârziere de 2-3 zile. Motivul este legat de faptul că 1 și 2 noiembrie sunt zile libere, mai exact, sâmbătă și duminică, iar atunci Poșta Română nu efectuează livrări.

Primele pensii vor fi distribuite, cel mai probabil, marți, 4 noiembrie, potrivit unui anunț transmis de Casa Națională de Pensii Publice.

Chiar și așa, autoritățile dau asigurări că toate pensiile vor fi plătite până la 15 noiembrie, conform calendarului obișnuit.

De ce pensiile vor intra mai târziu în noiembrie

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin intermediul poștașilor. Cei care nu sunt găsiți acasă o vor putea ridica de la oficiul poștal în termen de două zile, după care sumele se vor întoarce la Casa Județeană de Pensii.

Ei pot solicita, ulterior, plata prin cerere scrisă. Pe de altă parte, 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia pe card nu vor fi afectați de aceste întârzieri. Transferurile bancare se vor face pe 12 și 13 octombrie 2025, potrivit programului standard.

Cine primește bani în plus la pensie în noiembrie

Luna noiembrie aduce și vești bune pentru o parte din pensionari. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, sunt în derulare două procese de recalculare:

Mica recalculare, care afectează circa 5-7% dintre pensionari, care au depus adeverințe cu venituri nepermanente. Aceștia vor primi pensia recalculată, plus eventuale restanțe (unele de 170 de lei în plus, potrivit estimărilor). Trecerea de la pensia anticipată la pensia de limită de vârstă. Aici, deciziile au început din vară, însă majorările și restanțele pe 13 luni (septembrie 2024 – noiembrie 2025) vor fi plătite efectiv în noiembrie.

Ce trebuie să facă pensionarii care nu au primit încă bani în plus la mica recalculare

Cei care nu au primit încă sumele majorate după mica recalculare, trebuie să depună o cerere scrisă la Casa de Pensii județeană pentru verificarea situației. Este important ca documentul să fie înregistrat oficial, pentru a exista dovada solicitării.

