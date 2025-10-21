Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie

Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie

21 oct. 2025, 18:13, Actualitate
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie

Întârzieri la plata pensiilor în noiembrie. O parte din pensionarii din România le vor primi cu o întârziere de 2-3 zile. Motivul este legat de faptul că 1 și 2 noiembrie sunt zile libere, mai exact, sâmbătă și duminică, iar atunci Poșta Română nu efectuează livrări.

Primele pensii vor fi distribuite, cel mai probabil, marți, 4 noiembrie, potrivit unui anunț transmis de Casa Națională de Pensii Publice.

Chiar și așa, autoritățile dau asigurări că toate pensiile vor fi plătite până la 15 noiembrie, conform calendarului obișnuit.

De ce pensiile vor intra mai târziu în noiembrie

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin intermediul poștașilor. Cei care nu sunt găsiți acasă o vor putea ridica de la oficiul poștal în termen de două zile, după care sumele se vor întoarce la Casa Județeană de Pensii.

Ei pot solicita, ulterior, plata prin cerere scrisă. Pe de altă parte, 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia pe card nu vor fi afectați de aceste întârzieri. Transferurile bancare se vor face pe 12 și 13 octombrie 2025, potrivit programului standard.

Cine primește bani în plus la pensie în noiembrie

Luna noiembrie aduce și vești bune pentru o parte din pensionari. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, sunt în derulare două procese de recalculare:

  1. Mica recalculare, care afectează circa 5-7% dintre pensionari, care au depus adeverințe cu venituri nepermanente. Aceștia vor primi pensia recalculată, plus eventuale restanțe (unele de 170 de lei în plus, potrivit estimărilor).
  2. Trecerea de la pensia anticipată la pensia de limită de vârstă. Aici, deciziile au început din vară, însă majorările și restanțele pe 13 luni (septembrie 2024 – noiembrie 2025) vor fi plătite efectiv în noiembrie.

Ce trebuie să facă pensionarii care nu au primit încă bani în plus la mica recalculare

Cei care nu au primit încă sumele majorate după mica recalculare, trebuie să depună o cerere scrisă la Casa de Pensii județeană pentru verificarea situației. Este important ca documentul să fie înregistrat oficial, pentru a exista dovada solicitării.

Recomandările autorului:

Citește și

VIDEO Suma impresionantă care a fost dată pentru o ORĂ de înot cu David Popovici. Licitația a pornit de la 500 de euro
18:38
Suma impresionantă care a fost dată pentru o ORĂ de înot cu David Popovici. Licitația a pornit de la 500 de euro
ECONOMIE Taxe de cinci ori mai MARI pentru clădirile din București care stau să cadă. Măsura fără precedent luată de Primăria Sectorului 1
18:13
Taxe de cinci ori mai MARI pentru clădirile din București care stau să cadă. Măsura fără precedent luată de Primăria Sectorului 1
NEWS ALERT Convoi de vechicule BLINDATE în București. Imagini surprinse în urmă cu câteva momente
18:02
Convoi de vechicule BLINDATE în București. Imagini surprinse în urmă cu câteva momente
POLITICĂ Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins
17:59
Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins
ULTIMA ORĂ Autostrada din România care ar putea fi declarată proiect de importanță națională. URGENȚA pentru care România riscă să piardă 17 miliarde de lei
17:54
Autostrada din România care ar putea fi declarată proiect de importanță națională. URGENȚA pentru care România riscă să piardă 17 miliarde de lei
JUSTIȚIE Ce pensii speciale câștigă judecătorii de la CCR care au respins reforma pensiilor speciale
17:13
Ce pensii speciale câștigă judecătorii de la CCR care au respins reforma pensiilor speciale
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Cursa, cel mai scump film românesc. Cum i-a venit ideea lui Codin Maticiuc
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”