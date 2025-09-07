Noul an școlar: La Albac, Apuseni, se închid două școli primare, după reorganizare. Copiii merg pe jos 2 kilometri, pe vreme rea

Reorganizarea unităților de învățământ lovește, în unele cazuri chiar în copiii care abia iau contact cu școala. La Albac, județul Alba, o comună risipită din Apuseni, două școli primare, cu câte patru copii, se închid, din acest an. Microbuz ca să-i ducă pe copii la școala mare din comună ar exista, însă mașina nu poate urca pantele abrupte și neasfaltate, până la casele lor. Astfel că, pe vreme rea, elevii vor fi nevoiți să meargă pe jos vreo doi kilometri, până unde poate să urce microbuzul. Iar de acolo, alți doi-trei cu mașina, până la școală.

Comuna Albac din județul Alba este un colț de rai, pentru un turist aflat în trecere. Dar pentru localnici, lucrurile nu stau chiar așa. Problemele cu care unii dintre locuitorii celor 16 sate ale Albacului se confruntă deja, devin, de luni, mult mai serioase.

Astfel, la Albac, două școli s-au desființat: una în satul După Pleșe, cealaltă în satul Dealu Lămășoi. Acestea erau școli cu câte patru copii, din acelea despre caer ministrul Daniel David a spus, în repetate rânduri, că nu mai pot funcționa așa.

S-a decis, deci, ca cele două unități care funcționau în vârf de munte, să fie închise, iar copiii, puțini la număr, și școlari de clasele zero-patru, să fie relocați la școala mare, la Liceul Tehnologic „Țara Moților” din Albac.

„În timpul iernii sau când condiţiile meteorologice sunt rele, microbuzele nu pot să ajungă acolo, sus, să ia copiii. Plus că pe un tronson nu este asfalt acolo, să ştiţi. Nici la şcoală nu s-a ajuns cu microbuzele, era şcoală pentru zona aia de acolo. (…) Când este vremea frumoasă, microbuzul poate merge, dar doi kilometri copiii vor veni pe jos, să ştiţi, nu avem ce face, vor veni până la microbuz, şi de acolo microbuzul îi preia şi îi aduce la liceul tehnologic”, povesteşte pentru News.ro, primarul din Albac, Marius Jan Trif.

Primarului îi vine greu să înțeleagă cum după promisiuni că școlile vor rămâne cum sunt, lucrurile s-au schimbat, în mod neașteptat.

„S-au desfiinţat de tot. Cu toate că am fost la prefectură, Prefectura a fost de acord să nu le desfiinţeze, mi-a dat un an-doi. Prefectura a fost de acord cu noi să nu desfiinţeze, a fost comisia. A fost la inspectoratul judeţean şcolar. Inspectorul general cu inspectorul adjunct a fost de acord, dar Consiliul de Administraţie, la hei-rup, le-a desfiinţat pe amândouă. Ce spun zic mai mult?”, mai spune edilul.

Primarul mai atrage atenția că, prin măsuri ca cea de desfiinţare a şcolilor de la După Pleşe şi Dealu Lămăşoi, comune precum Albac riscă depopularea.

„Oamenii o să caute să se mute la oraş, să-şi poată duce copiii la şcoală. Şi tot comuna suferă, tot cei care rămân au de pierdut. E frumos în Apuseni, dar zona noastră, ca infrastructură, a fost lăsată în urmă, să ştiţi. Asta e viaţa!”, concluzionează, cu amărăciune, edilul.

