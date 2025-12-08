Prima pagină » Actualitate » O familie conduce de peste 20 de ani primăria din județul Botoșani. După tată și mamă, a venit rândul fiicei

08 dec. 2025, 13:58, Actualitate
Andreea-Cristina Alecu Gireadă, fiica unui fost primar cercetat de DNA pentru luare de mită, a câștigat alegerile locale și a devenit noul primar al comunei Mihai Eminescu, și cotinuă astfel dominația familiei asupra administrației locale.

Andreea Alecu Gireadă, fiica fostului primar Verginel Gireadă, candidată din partea PSD, a câștigat alegerile parțiale, desfășurate în comuna Mihai Eminescu din Botoșani, duminică, pe 7 decembrie.

În luna octombrie, Virginel Gireadă și-a dat demisia din funcția de primar, în urma unei anchete DNA în care a fost cercetat pentru luare de mită. Gireadă a condus comuna inițial între 2004 și 2012 și a revenit în funcție imediat după alegerile din 2020. În perioada 2012-2016, acesta a fost deputat PNL.

Cât timp a activat în PNL, cea care i-a preluat funcția a fost chiar soția sa, Aneta Gireadă, care i-a preluat îndatoririle până în 2020, când acesta a revenit la coducerea Primăriei Mihai Eminescu, din partea PNL, urmând ca, în 2024, să treacă la PSD și să obțină un nou mandat.

Andreea-Cristina Alecu-Gireadă este noul primar din comuna Mihai Eminescu, condusă și de părinții săi

Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, cadidată PSD, a obținut 1.330 voturi, adică 41,54% din totalul voturilor exprimate.

Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și vă mulțumesc din suflet. Am format o echipă unită și puternică împreună cu locuitorii comunei și am demonstrat că ne dorim același lucru – continuarea dezvoltării comunei Mihai Eminescu! Îi apreciez pe toți alegătorii- pe fiecare dintre cei care au ieșit la vot! Vă garantez că voi fi un primar deschis la dialog și aproape de toți locuitorii comunei! Vă mulțumesc!”, a declarat Andreea-Cristina Alecu Gireadă.

Locul al doilea a fost ocupat de Ionuț-Cristian Sigărtău (PNL), cu 25,70%, respectiv 823 de voturi.

Poziția a treia a fost ocupată de Vasile-Cornel Zmău, candidatul Partidului Oamenilor Tineri, care a obținut 403 voturi (12,59%). Ioan Purice, candidat independent, a încheiat pe locul al patrulea, cu 335 de voturi (10,46%).

Candidatul AUR Florin-Daniel Buhă a primit 191 de voturi (5,97%), fiind urmat de Vasile Onofrei (SOS România), cu 72 de voturi (2,25%). Candidatul USR, Iulian Toșcuță, a obținut 48 de voturi, ceea ce reprezintă 1,50%.

