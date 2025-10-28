Prima pagină » Actualitate » Noul VICEPREMIER al României îi mitraliază pe Trump și Vance: „Un caracter mizerabil / Doi golani, ajunși la Casa Albă”

Noul VICEPREMIER al României îi mitraliază pe Trump și Vance: „Un caracter mizerabil / Doi golani, ajunși la Casa Albă”

28 oct. 2025, 20:32, Actualitate
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, a transmis un mesaj virulent pe rețelele de socializare, în care i-a criticat pe Donald Trump și J.D. Vance, în contextul primei întâlniri tensionate, dintre președintele Zelenski și liderul de la Casa Albă, desfășurată la Washington, în luna februarie. 

Oana Gheorghiu și-a exprimat indignarea față de atitudinea președintelui Donald Trump și al vicepreședintelui J.D. Vance față de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă din luna ferbruarie.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter
mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare.
Este incredibil prin ce trece Володимир зеленський, Volodimir Zelenski este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, a scris Oana Gheorghiu la acea vreme.

Noul vicepremier al lui Bolojan, criticul etern al lui Trump: „I-au trebuit vreo șase luni să priceapă”

Noul vicepremier al lui Ilie Bolojan a mai avut un derapaj la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în 2020, în perioada pandemiei, când l-a ironizat pe liderul de la Casa Albă pentru faptul că purta mască, deși acesta se pronunțase împotriva restricțiilor.

„I-au trebuit vreo șase luni să priceapă, dar până la urmă a priceput. S-au l-au plătit forțele malefice”, a comentat Oana Gheorghiu la una dintre imaginile cu Trump.

De asemenea, Gherghiu a făcut aluzie și la relațiile diplomatice dintre liderul de la Casa Albă și președintelui Rusiei, Vladimir Putin, care s-a opus, de asemenea, măsurilor din timpul pandemiei.

„Hai și cu Putin să ne mai liniștim și noi un pic”, a scris, la acel moment actualul vicepremier al lui Bolojan.

Oana Dogioiu i-a jignit pe Donald Trump și J.D. Vance: „Doi cimpanzei, doi golani”

Oana Gheorghiu nu este însă singurul oficial al Guvernului Bolojan care are o problemă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Înainte să fie numită purtător de cuvânt al Guvernului, Dogioiu a scris că Donald Trump și pe JD Vance sunt ”doi cimpanzei, doi golani” într-o postare pe Facebook, care ulterior a fost ștearsă. Culmea, reacția Ioanei Ene Dogioiu a fost vis-a-vis de același moment pe care l-a comentat negativ și Oana Gheorghiu: întâlnirea tensionată din februarie dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Donald Trump și J.D. Vance. Ambele l-au făcut „golan” pe președintele SUA, ambele se poziționează în sincron pe tema războiului din Ucraina.

Surse Gândul au dezvăluit că în urma acestui incident și a numirii lui Dogioiu ca purtător de cuvânt Ambasada SUA la București s-a arătat extrem de deranjată, transmițând neoficial acest lucru și premierului Bolojan.

Oana Țoiu a refuzat să condamne atacul asupra activistului Charlie Kirk

Nici ministrul de externe, Oana Țoiu, nu era înainte să ajungă demnitar un susținător al administrației americane condusă de Donald Trump. Mai mult, la asasinarea lui Charlie Kirk, Toiu, la fel ca și președintele Românie, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan, Țoiu a refuzat în numele statului român să condamne atacul. Ulterior, aflată în SUA, Oana Țoiu a scris totuși o postare pe X în memoria lui Charlie Kirk. Postarea ulterior a șters-o și, după sesizarea Gândul, a redistribuit-o, spunând că a avut „o problemă tehnică” cu rețeaua de socializare.

