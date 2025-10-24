Prima pagină » Știri externe » Macron livrează avioane de vânătoare și rachete suplimentare către Kiev: „Este foarte important să sprijinim Ucraina și să punem presiune pe Rusia”

25 oct. 2025, 01:48, Știri externe
Franța va furniza Ucrainei avioanele de vânătoare Mirage suplimentare în următoarele zile, precum și rachete antiaeriene Aster, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. 

„În zilele următoare vom livra rachete Aster suplimentare, noi programe de antrenament și noi rachete Mirage”, a anunțat președintele francez.

Până acum,  Franța a livrat Ucrainei trei avioane Mirage 2000 din cele șase promise, potrivit BFM. Procesul a fost mai lent datorită instruirii piloților ucraineni. Una dintre aeronavele franceze a fost doborâtă în iulie.

Sistem de lansare a rachetei Aster 30

Rachetele care vor apăra Ucraina de viitoarele bombardamente rusești

Rachetele Aster 15 și 30 funcționează cu sistemul SAMP/T MAMBA, un sistem franco-italian de apărare aeriană echivalent cu sistemul american Patriot. Ambele țări au furnizat un număr nespecificat din aceste rachete ucrainenilor pentru apărarea lor aeriană, care solicită mai multe pentru propria apărare.

„Este foarte important să continuăm eforturile noastre de a sprijini Ucraina și de a pune presiune pe Rusia ”, a subliniat Emmanuel Macron în fața liderilor „Coaliției celor Dispuși” pe durata summitului de la Londra, care reunește 26 de țări.

Reuniunea este coprezidată de premierul britanic Keir Starmer , alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski de la Londra, și de președintele francez.

Avioane franțuzești Mirage 2000 D și Rafale

Franța este pregătită să trimită trupe în Ucraina, în 2026

La doi ani după propunerea controversată a lui Macon privind trimiterea de trupe franceze în Ucraina, șeful Statului Major al Armatei Terestre din Franța, Pierre Schill, a declarat că armata franceză este „gata să desfășoare forțe în cadrul garanțiilor de securitate” în 2026 „în beneficiul Ucrainei”, potrivit BFM TV.

Mesajul este clar: Franța este gata să intervină în conflictul dintre Ucraina și Rusia. La o zi după ce cel mai înalt gradat militar a afirmat că armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în aproximativ 3-4 ani” cu Rusia, șeful Statului Major al Armatei Terestre abordează pregătirea Franței pentru operațiuni militare în 2026, pe teritoriul Ucrainei.

„Vom fi pregătiți să desfășurăm forțe în cadrul garanțiilor de securitate, dacă va fi cazul, în beneficiul Ucrainei”, a declarat Pierre Schill în cadrul audierii în fața deputaților comisiei de apărare a Adunării Naționale, joi.

„Anul 2026 va fi marcat de coaliții”, a adăugat el.

