Zelenski: Avem nevoie de sprijinul Europei pentru încă 2-3 ani de luptă

Olga Borșcevschi
28 oct. 2025, 13:05, Știri externe
Ucraina are nevoie de sprijinul financiar al Europei pentru a continua lupta împotriva forțelor ruse invadatoare încă doi sau trei ani, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în declarații făcute presei

„Am reiterat acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că veți putea oferi sprijin financiar stabil Ucrainei pentru o anumită perioadă de timp”, a spus Zelenski, notează ANSA.

„Și de aceea au în vedere acest program: 2-3 ani”, a adăugat liderul de la Kiev, referindu-se la propunerea Comisiei Europene de a debloca treptat activele rusești pentru a finanța Ucraina.

Zelenski a recunoscut că forțele ruse au pătruns în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, pe care Moscova încearcă să-l captureze de peste un an.

„Aproximativ 200 de ruși sunt staționați acolo în diferite locații, putem vedea asta de pe drone. Pokrovsk este în prezent ținta principală a rușilor”, a declarat Zelenski reporterilor.

