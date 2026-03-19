Ion Cristoiu: Sărbătoare națională! Mark Rutte, valetul lui Donald Trump, a felicitat România

19 mart. 2026, 11:20, Actualitate

În cea mai recentă pastilă video a sa, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu vorbește de o „sărbătoare națională după ce Mark Rutte, valetul lui Donald Trump, a felicitat România!”…

„În această dimineață, președintele Nicușor Dan – proaspăt ridicat de pe targa de spital din Sala Unirii, unde el dădea sânge, nu sugea sângele poporului, dădea sânge poporului – a avut o întâlnire la Bruxelles cu Mark Rutte, șeful NATO. Am imitat aici cântările din presa de partid și de stat și, cu această ocazie, toată presa a citat, cu ghilimele, «Mark Rutte: Domnule președinte Dan, vă sunt recunoscător că postura NATO pe flancul estic este una puternică. România este în siguranță». Este o boală veche a presei post-decembriste, chiar de prin ’90, de pândire a oricărui pârț spus de un mai mare internațional pentru a-l transforma într-un o nouă dovadă că România este importantă. Mă face să râd! Mark Rutte este un valet al lui Donald Trump. A atins, la un moment dat, chiar a și depășit nivelul de temenele pe care le face… Un valet este mult mai demn față de stăpânul său decât Rutte față de Donald Trump. Niște vorbe ale lui Mark Rutte nu înseamnă nimic. Mult mai important era un singur cuvânt spus de Donald Trump. Deci, o țară lăudată de Mark Rutte este o pierdere de vreme. În plus, NATO trece printr-o criză uriașă de imagine publică, în urma atacurilor lui Donald Trump, pentru că nu a intervenit în deblocarea strâmtorii (Ormuz-n.r.) (…) Sigur, nu poți activa Articolul 5, dar acolo este o chestiune care vizează, strâmtoarea Ormuz, lumea occidentală, chiar țările membre NATO.

Deci, întâlnirea lui Nicușor Dan cu Mark Rutte nu depășește, ca importanță, donarea de sânge din Sala Unirii, care ne-a creat acea imagine unică în istoria României, în care șeful statului român ședea lungit pe o targă, alături de alte tărgi politice (…) și dădea sânge. Este clar că, în cursul acestei conferințe de presă, Nicușor Dan a vorbit din nou de Ucraina. Domnule, Ucraina – pentru Nicușor Dan –  de când a venit președinte, este ca un os de pește care îi stă în gât. Lumea e în pragul unei explozii, se atacă zăcămintele de de petrol ale lumii, ale planetei. Dacă le distrugi, distrugi un zăcământ al planetei. Cum poți să fie atât de iresponsabil? Sigur, pungile astea sunt ale Iranului, dar ele sunt ale planetei. (…) Deci avem, la ora actuală, o nebunie, o nebunie planetară, un haos, un balamuc și Nicușor Dan s-a întâlnit cu Mark Rutte și de aici presa de partid și de stat a făcut un mare eveniment și mai ales din ce a zis
Rutte, care e recunoscător României și România a leșinat de bucurie, de fericire”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu, scriitor și publicist

FLASH NEWS Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
INEDIT Produsul ieftin care lasă chiuveta strălucitoare, fără oțet și fără efort
EMISIUNI Florin Ciuleanu (IGPR) vine la „Podcast cu Prioritate” #94 by ProMotor. Despre radarele fixe din e-SIGUR, cum poți reclama un șofer agresiv
FLASH NEWS Varujan Pambuccian a ajuns în biroul lui Grindeanu pentru discuțiile pe buget: ”Nu am glob de cristal”
AUTO Top 10 – cele mai bune mașini în 2025. Auto Bild le-a testat și a aflat ce autoturisme au fost „la putere”, anul trecut
Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier"
Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil"
Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov", după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu"
Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști"
