Produsul ieftin care lasă chiuveta strălucitoare, fără oțet și fără efort

19 mart. 2026, 11:15, Actualitate
Produsul ieftin care lasă chiuveta strălucitoare, fără oțet și fără efort

Curățarea chiuvetei de bucătărie este adesea o sarcină plictisitoare, deoarece suprafața se murdărește rapid și necesită frecare constantă. Însă un truc simplu și accesibil poate menține chiuveta impecabilă, cu un miros plăcut și fără blocaje.

În lipsa unei mașini de spălat vase, multe persoane caută metode eficiente și ieftine de întreținere a chiuvetei. Experiențele recente arată că detergentul de vase obișnuit, disponibil în magazine pornind de la prețul de 5 lei, poate înlocui cu succes produsele dezinfectante costisitoare. Aplicat corect, acesta redă strălucirea chiuvetei și lasă un parfum plăcut de lămâie, oferind un aspect curat și proaspăt pentru întreaga bucătărie.

Detergentul de vase: soluția surprinzătoare. Cum trebuie folosit

Înainte de aplicarea detergentului, chiuveta trebuie curățată de eventualele resturi alimentare sau grăsimi vizibile. Apoi, detergentul se stropește pe întreaga suprafață, asigurându-se că fiecare colț și margine este acoperit.

Cu ajutorul unui burete umezit în apă caldă, zonele tratate se freacă cu atenție, inclusiv robinetul și suprafețele mai greu accesibile, până când se formează o spumă consistentă. Aceasta ajută la desprinderea murdăriei și la redarea strălucirii chiuvetei.

După ce întreaga suprafață a fost frecată, chiuveta se clătește bine pentru a îndepărta detergentul și impuritățile. La final, se poate șterge cu o cârpă uscată pentru un plus de luciu, sau se poate lăsa să se usuce natural, păstrând suprafața curată și cu un aspect proaspăt.

Prevenirea blocajelor

Detergentul de vase contribuie și la întreținerea scurgerii. Aplicat direct în orificiul de scurgere și lăsat să acționeze 15-20 de minute, acesta ajută la descompunerea grăsimilor. Ulterior, scurgerea se clătește cu apă fierbinte, prevenind astfel eventualele blocaje.

Pentru pete persistente, se poate adăuga bicarbonat de sodiu împreună cu detergentul, sporind eficiența curățării. În cazul depunerilor de calcar, sucul de lămâie sau oțetul alb îndepărtează rapid reziduurile de săpun și depunerile de pe chiuvetă și robinete, păstrând aspectul curat și lucios pe termen mai lung.

